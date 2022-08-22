Как уберечь свои волосы и почему нельзя спать с мокрой головой

Нередко многие женщины моют голову перед сном и ложатся спать, но они не знают о том, что так делать нельзя. Косметологи рассказали о том, чем это опасно и как сказывается на состоянии волос.

Можно ли ложиться спать с мокрыми волосами

Согласно заявлению косметологов, ложиться спать с мокрой головой нельзя. Все дело в том, что мокрые волосы больше подвергаются разным повреждениям. От воды они становятся более эластичными и тонкими. Пока волосы еще мокрые, их не рекомендуется расчесывать, иначе они могут сечься и ломаться. Во сне с мокрыми волосами происходит то же самое.

Люди ночью много раз переворачиваются, не контролируя свои движения. Локоны в этот момент могут спутываться и ломаться. Все это приводит к потере естественного блеска, посеченным кончикам, ломкости и выпадению.





Кроме того, сон с влажными волосами нарушит укладку, а сам ночь будет неспокойной. Когда локоны начнут подсыхать, они будут выглядеть тускло и неопрятно. Утром их станет намного сложнее уложить, даже вода не поможет.

Нередко после пробуждения у людей начинают электризоваться волосы. Причиной этому явлению является трение. Такие волосы очень трудно уложить.

Как уберечь свои волосы

Одноразовый сон не нанесет серьезных повреждений волосам, но если он будет систематическим, то это приведет к повреждению волосяных луковиц. Во сне волосы становятся холодными, а из-за постоянного переохлаждения луковицы могут воспаляться. Все это может привести к неблагоприятным последствиям:

гнойникам;

болевым ощущениям;

покраснению кожи;

зуду;

прочим симптомам.

Помимо того, что страдают локоны, так еще сон с мокрыми волосами может привести к развитию какого-то недуга. Часто после сна с мокрыми волосами люди могут наблюдать проблемы с ушами, носом и горлом.

Влага, которая появляется в подушке от мокрых волос, приводит к размножению пылевых клещей, которые в свою очередь могут вызывать аллергию, а также болезни кожи и органов дыхания.





Во влажной среде могут появляться не только клещи, но также и грибок. Если все время ложиться спать с мокрыми волосами, то потом можно долго страдать от появившейся перхоти и других кожных заболеваний.

Если так случилось, что рядом нет фена, то перед отходом ко сну нужно собрать их в пучок либо заплести косу. Преимуществом такого способа является появление легкой волны на локонах.

Как лучше мыть голову

Перед тем как приступить к мытью головы, требуется сначала расчесать волосы, тогда они не будут спутываться. Первым делом шампунь наносят на ладони, смешивают с водой, а после этого наносят на корни. Вода ни в коем случае не должна быть горячей, иначе это будет приводить к чрезмерной работе сальных желез.

Желательно мыть голову, стоя в вертикальном положении, чтобы вода при этом стекала назад. Когда голова наклонена вниз, то верхний слой чешуек сильно раскрывается, и при частом мытье волосы становятся более уязвимыми.





Все шампуни и средства для волос нужно смывать около 5 минут, потому что оставшиеся на волосах составы могут вызвать раздражение. Лишь после этого можно наносить маску или бальзам.