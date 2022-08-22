Какие важные дни ожидаются в конце этой недели: магия последнего новолуния лета 27 августа 2022 года

Новолуние, которое ожидается 27 августа 2022 года, будет не совсем обычным и отчасти даже магическим. Оно произойдет под знаком Девы и откроет последний лунный цикл летнего сезона, характеризующийся большими перспективами и финансовыми возможностями для многих людей. Важно подойти к этому периоду осознанно, сохранив хороший энергетический потенциал для осуществления своих планов.

Когда пик последнего летнего новолуния 2022 года





Пик новолуния 22 августа 2022 года, когда Луна полностью исчезнет с ночного неба, включив отсчет первого лунного дня в лунном календаре, произойдет в 11 часов 17 минут по московскому времени. Но это короткий, пиковый момент более длительного периода движения ночного небесного светила.

На самом деле все энергетические процессы, связанные с новолунием, происходят в течение трех дней, начинаясь за сутки до этого события и продолжаясь в течение суток после него.

Любое новолуние запускает цикл возможных событий и определяет время для закладывания намерений. Поэтому очень важно использовать именно этот трехдневный период для осмысления своих возможностей, планирования, решения важных задач и начала каких-то новых дел.

Что нужно сделать накануне новолуния





За сутки до новолуния желательно провести самоанализ, разобрать ошибки прошлого, сделать определенные выводы и наметить планы на будущее.

26 августа убывающая Луна находится еще в знаке Льва, сохраняя 1% освещенности, но уже это время благоприятно для многих начинаний. Важно только учитывать, что Луна во Льве повышает склонность к необдуманному принятию решений, риску и авантюрам. Поэтому в этот день лучше не планировать какие-то финансовые операции и вообще не иметь дело с деньгами. Но это благоприятное время для решения общественных и коллективных вопросов, организации различных массовых мероприятий.

Что нужно сделать в пик новолуния





Пик новолуния или его кульминационный момент, считается самым опасным по энергетике, поэтому в этот короткий промежуток времени желательно воздержаться от каких-то активных действий.

За несколько часов до того, как Луна полностью исчезнет с небосвода, и спустя несколько часов после можно заняться какими-то личными делами, которые приносят вдохновение, отдохнуть, прогуляться на природе, полюбоваться окружающими пейзажами.

В это время хорошо помечтать и подумать о возможных перспективах. Если есть возможность, можно поплавать в водоеме, помедитировать или сделать расслабляющий массаж.

Ваша задача на пике новолуния — гармонизировать свой душевный и физический баланс.

Что нужно сделать в первые сутки после новолуния





После пика новолуния наше ночное небесное светило переходит в фазу растущей Луны под созвездие Девы. Это энергетически сильный период, способствующий росту энергетического потенциала у людей. Он благоприятен для любой серьезной работы, требующей вдумчивого подхода, любых финансовых и торговых операций.

В этот день можно заключать и подписывать договоры, проводить сделки с недвижимостью, делать крупные вложения и совершать покупки. Все, что связано с деньгами, будет приносить доход, рассчитанный на перспективу.

Первые сутки лунного календаря прекрасно подходят для начала новых проектов, осуществления задуманных планов, получения образования.

Что нельзя делать весь период новолуния





Несмотря на то, что в целом это благоприятный период, он имеет также множество запретов, которые следует строго соблюдать. Прежде всего, при любых обстоятельствах важно следить за своими эмоциями, не поддаваться провокациям, и не вступать ни в какие споры или конфликты. Это приведет к внутреннему дисбалансу и ослабит вашу энергетику, сделает ее беззащитной перед негативным воздействием новолуния. Будьте сдержанны в общении с людьми и следите за своими словами.

В этот день запрещена любая работа в саду, огороде, на даче, и даже уход за комнатными растениями. Не стоит также посвящать его шопингу, походу в косметический салон или к парикмахеру.

Желательно также следить за своим питанием, не употреблять жирную, копченую или жареную пищу, полностью исключить алкоголь.