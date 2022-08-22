Концерн Bosch ищет покупателя на два завода в России, сообщают СМИ
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Концерн Bosch ищет покупателя на два завода в России, сообщают СМИ

Концерн Bosch ищет покупателя на два завода в России, сообщают СМИ

Немецкий производитель бытовой техники Bosch планирует продать два своих российских завода. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

Предприятия, на которые ищут покупателей, находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Большую часть деталей он получали из Европы. По словам собеседника издания, в рабочем состоянии они стоят 3,8 — 4,4 миллиарда рублей. Сейчас они стоят гораздо меньше, поскольку не выпускают продукцию.

У Bosch нет представления, что делать с российскими мощностями, не приносящими прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают варианты их покупки, рассказал еще один источник. В то же время некоторые компании, которые интересовались этими предприятиями, заявили о завышенной цене. В Bosch данные слухи комментировать отказались.

Третий собеседник издания предположил, что заводы могут быть куплены китайскими производителями Midea или Hisense. Всего у компании на российской территории семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в Энгельсе Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.

С начала спецоперации на Украине из России начали массово уходить иностранные фирмы и компании. В частности, компания IKEA в июне решила продать все четыре фабрики в России: в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — и заявила, что не видит возможности возобновить продажи в России в ближайшем будущем. В конце июля американский производитель подъемного оборудования Otis Worldwide Corporation завершил сделку по продаже российской части своего бизнеса отечественному холдингу S8 Capital.

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По материалам: pnp.ru

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