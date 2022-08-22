Кристина Орбакайте показала идиллию с мужем на отдыхе в Греции
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Кристина Орбакайте показала идиллию с мужем на отдыхе в Греции

Кристина Орбакайте показала идиллию с мужем на отдыхе в Греции
Певица Кристина Орбакайте отдыхает с мужем и дочерью в Греции. Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией Земцовой проводят летние каникулы. Сначала Кристина повидалась со своей матерью Аллой Пугачевой, которая сейчас находится в Юрмале. Там она оставила дочь, чтобы та погостила у бабушки, а затем вместе с семьей улетела в Грецию. Артистка показала, как отдыхает с мужем и дочерью. Последние дни отпуска выдались для звезды особенно романтичными. Орбакайте запечатлела себя и мужа на трогательном фото. Михаил нежно обнимал Кристину за плечи, оба выглядели счастливыми и умиротворенными. Клавдия также с удовольствием снялась рядом с родителями.
«Наши летние путешествия подходят к концу. Скоро новый учебный и творческий год! Желаем всем добра», – написала звезда.
Напомним, Орбакайте и Земцов женаты с 2005 года. Супруги познакомились, когда Кристина переживала сложный период в отношениях с отцом своего второго сына Дени, Русланом Байсаровым. С бизнесменом певица не жила с 2001 года, однако бывшие влюбленные никак не могли сойтись в едином решении по вопросам воспитания общего сына. Байсаров волновался, что Орбакайте вывезет сына за границу и запретит видеться с отцом, Кристина же переживала, что Руслан последует мусульманским законам и захочет единолично воспитывать сына. К счастью, все разногласия удалось урегулировать.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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