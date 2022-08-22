Лайма Вайкуле сменила головные уборы на стрижку под ежик и игнорирует вопросы о раке
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Лайма Вайкуле сменила головные уборы на стрижку под ежик и игнорирует вопросы о раке

Лайма Вайкуле сменила головные уборы на стрижку под ежик и игнорирует вопросы о раке

Этим летом про Лайму Вайкуле не написал только ленивый, причем, не только про ее гражданскую позицию, но и внешность. А также о том, что у нее подозревают рецидив рака.


Новости о 68-летней Лайме Вайкуле поступали постоянно — то она задолжала денег, то едет выступать в Монако, то у нее рецидив рака. Сообщалось даже, что Алла Пугачева специально переехала к любимой подруге в Латвию, чтобы поддержать в трудную минуту.

Накануне певица приехала на спектакль Кирилла Серебренникова, где собрались многие российские знаменитости, в числе которых писатель Михаил Зыгарь, Алла Пугачева и другие. Внимание было приковано и к Вайкуле, которая не надела парик, а пришла с прической «ежик». Лучезарная артистка прошла по улице от машины, а затем скрылась в фойе театра.

Отметим, что ранее исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» выходила на сцену в парике. Затем она публиковала кадр, где на голове повязан платок, а также надета шляпа с широкими полями. Но в таком образе ее давно никто не видел.

Связано ли эта прическа с тем, что латвийская звезда все-таки прошла курс химиотерапии, из-за которого нередко выпадают волосы? В Сети спорят на эту тему. Возможно, Вайкуле просто решила избавиться от локонов и сделать более стильную и молодежную прическу.

К слову, Вайкуле, которая много лет подряд гастролировала по России и считалась здесь звездой, неожиданно выступила против специальной военной операции по защите Донбасса, из-за чего нарвалась на хейт от патриотов. Позже она вообще вышла на сцену с украинским флагом, четко дав понять, на чьей стороне находится сейчас.





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# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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