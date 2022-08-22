Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заняться в период Меркурия в знаке Девы 2022

Астролог Лариса Андерсен считает, учится и работать призывает нас Меркурий, который перешел в знак Девы с 20 августа. Меркурий является управителем Девы и в таком положении проявляет все свои лучшие качества 🌟 Поэтому во время этого транзита можно ожидать благоприятные перемены в работе, бизнесе и обучении. 📚 Очень благоприятно начинать учебу, проходить семинары, обучающие курсы, тренинги. У многих проявится любознательность, рассудительность, интерес к новым знаниям. Все это облегчит образовательный процесс и позволит легче воспринимать информацию. Меркурий особенно любит гуманитарные науки, изучение языков, а также математические и точные знания. Поэтому больших успехов можно ожидать в данных сферах. ♍Дева – знак компромиссов. В период транзита можно совершать деловые сделки, так станет легко находить общий язык с бизнес-партнерами. В общении мы будем спокойны и рассудительны, а все сказанное будет подтверждено фактами. 👩‍⚕️В этот период захочется позаботиться о своем здоровье. Благоприятно начать сеанс оздоровительных процедур или уехать на санаторно-курортное лечение. ✈️Все поездки во время транзита Меркурия в Деве будут благоприятны и успешны. На работе многие из нас станут более серьезно и ответственно относится к своим обязанностям. Но при этом руководители будут еще более требовательными и строгими к выполнению своих поручений. Старайтесь продемонстрировать свое трудолюбии и усердие. В целом это благоприятное время для улучшения любого рабочего процесса. ☝️Единственный минус данного транзита – это отсутствие жизненного опыта в некоторых вопросах, которыми захочется заниматься, и интерес только к фактам. Такое положение может не позволить просчитать все последствия от начатого дела. Поэтому лучше не браться за новые дела в этот период, если у вас не хватает опыта. ‼️‼️Транзит продлится до 26 октября.