Ляйсан Утяшева подсела на Павла Волю

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о личной жизни. Спортсменка и Павел Воля женаты около 10 лет. Все это время хейтеры не раз предрекали семье крах, выискивая намеки на разлад. Однако, по словам Утяшевой, их семейной жизни ничто не грозит. Ляйсан призналась, что супруг для нее — главная опора и советчик. Спортсменка рассказала, что в любой ситуации она интересуется мнением мужа, который умеет остудить слишком разыгравшийся пыл Утяшевой, открывает ей глаза на многие вещи и является самым мудрым членом семьи. Он всегда находит нужные слова, однако советы дает не в ультимативной форме, а мягко, деликатно.«В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима, и эта зависимость мне страшно нравится. Речь о моем муже. Он меня, конечно, очень оберегает, ему не все равно, в каких проектах я участвую, с какими людьми работаю, кто меня окружает. И мне кажется, это нормально, если мужчина любит женщину», — поделилась гимнастка. Сейчас Ляйсан много работает: она участвует в разных телевизионных проектах, однако дома она — заботливая жена и любящая мама. Большое количество дел сказывает на продуктивности знаменитости. Вдохновение и заряд энергии ей по-прежнему дарят занятия спортом. «Конечно, иногда руки опускаются. Но приходишь в зал — и он лечит. Как лечила когда-то тренировка. Наверное, это мой личный код: чем больше я работаю, тем больше заряжаюсь. Я бесконечно влюблена в искусство, в то, что мы делаем, и в свой коллектив», — добавила Ляйсан Hello.