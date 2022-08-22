Лянка Грыу завела себе нового мужчину
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Лянка Грыу завела себе нового мужчину

Лянка Грыу завела себе нового мужчину
Актриса Лянка Грыу показала своего возлюбленного. Недавно актриса Лянка Грыу сообщила о расставании с режиссером Михаилом Вайнбергом, с которым она прожила 12 лет и которому родила сына Максима. Сейчас у актрисы новые отношения. Личность возлюбленного Лянка не раскрывает, однако делится подробностями романа. А сегодня, наконец, показала своего мужчину. «Скучаю по тебе. Отношения на расстоянии — это сложно и романтично. Скучать, писать, созваниваться и ловить каждый момент встречи, потом опять нырять в работу и использовать свое время и пространство для личного роста. Мне это очень нравится. А вы верите в отношения на расстоянии? Были такие?», — высказалась звезда сериала «Тест на беременность».
Неизвестно, познакомила ли Грыу своего сына с новым избранником, но мальчик спокойно воспринял развод своих родителей. Во многом благодаря тому, что Михаил и Лянка расстались без скандала и сейчас поддерживают общение ради блага сына. «К счастью, он все понял и почувствовал, что ему опасность не угрожает. Для него было важным, чтобы мы с Мишей не ссорились и общались тепло. По его представлениям, почерпнутым из фильмов, когда люди разводятся, они ругаются и обижают друг друга. Мы его на этот счет успокоили, объяснили, что остаемся близкими людьми и родителями, которые его любят», — заверила Лянка. Она добавила, что сын легко перенес и разлуку с отцом. Максим привык, что папа постоянно в разъездах по работе, поэтому его образ жизни совсем не изменился.
# Шоу-бизнес Грыу Лянка
По материалам: z-aya

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