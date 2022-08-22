Лунный день сегодня 22 августа 2022 года
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Лунный день сегодня 22 августа 2022 года

Лунный день сегодня 22 августа 2022 года

Большинство событий и жизненных обстоятельств напрямую или косвенно, но точно связаны с влиянием Луны. Используя подсказки лунного календаря, вы сможете взять бразды правления судьбой в свои руки.


Начинается новая неделя. Этот понедельник будет располагать не только к работе и делам, но и к любви, романтике. Начинается время, в которое многим людям придется больше времени проводить в делах, но это не значит, что нужно напрочь забыть о близких и друзьях. Старайтесь активно пользоваться талисманами для привлечения любовной удачи, ведь это идеальный день для романтики, флирта и знакомств.

Фаза Луны: начинается 25 лунный день. Убывающая Луна переходит в Знак Рака, чем открывает для нас с вами новые возможности. На фоне этого союза возможен всплеск приятных и светлых чувств. Не бойтесь сегодня выражать открыто свои эмоции, ведь эффект от этого будет более приятным, нежели обычно. Если в общении с людьми проявить больше такта и дружелюбия, люди будут чаще отвечать вам добром на добро.

Магнитные бури 22 августа: метеорологи не отмечают повышенную солнечную активность, а это значит, что магнитной бури не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


духовные практики;
занятия творчеством;
украшение дома;
забота о близких;
умеренный шопинг.

Что отпугнет успех в этот день


уединение;
обиды;
уныние.

Домашние дела по лунному календарю

Под влиянием стареющей Луны в Раке удачно проходят любые дела. День отлично подходит для легкой уборки, изучения новых рецептов в кулинарии, поисков нового хобби, раскрытия творческого потенциала, покупки одежды, украшений и аксессуаров для дома. Выбранные в такой день вещи будут эстетичны, а порядок в доме существенно повысит настроение. После напряженного рабочего дня астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют провести вечер с пользой. Не стоит также отказывать себе в удовольствиях. Уют, вкусная еда, приятные люди рядом — всё это снимет любой негатив.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник


Сегодня стоит отдавать предпочтение цветам синей палитры. Так вы сможете аккумулировать вокруг себя созидательную энергию стихии Воды. Рак — знак красоты, поэтому 22 августа можно без опасений экспериментировать со своим внешним видом, менять образ и прическу.

Из талисманов сегодня полезными будут те камни, которые разжигают в нас страсть и дарят мотивацию. В любви это рубин и гранат, а в делах — янтарь, пирит, сердолик. Из украшений можно смело отдавать предпочтение золотым и платиновым изделиям.

Финансы и работа в 25 лунный день

Наступает идеальное время для проведения различных финансовых обрядов и ритуалов, использования денежных талисманов. В сочетании с настойчивостью и упорством они дадут наилучший результат. Не стоит пытаться добиваться всего силой и хитростью. — в дни под влияем Рака подобные стремления вряд ли увенчаются успехом.


22 августа станет прекрасным днем для заключения договоров и деловых знакомств. Влияние Луны в Раке даст нам возможность совершить покупки с максимальной выгодой и удовольствием. Особая удача улыбнется представителям творческих профессий, поскольку в этот день повышается тяга к прекрасному.

Любовь и отношения 22 августа

Луна в Раке поможет укрепить существующие отношения, особенно если в данный момент пара испытывает проблемы. Люди станут более общительными, нацеленными на сотрудничество и добродушное общение. В такой день хочется как можно чаще слышать приятные слова и весело проводить время в общении с друзьями.

Астрологи сообщают, что сегодня очень выгодно заводить новые знакомства, поднимать старые связи или укреплять отношения, поскольку люди становятся более спокойными, мягкими и жизнерадостными. Также этот понедельник является благоприятным временем для примирения,. Не бойтесь просить прощения или даровать его тем, кто обидел вас в прошлом.


Настроение и здоровье по лунному календарю

День в целом благоприятен. Луна в Раке обеспечивает эмоциональную устойчивость, так что настроение вряд ли будет переменчивым. Астрологи советуют не заострять внимание на негативных эмоциях и раздражителях, а сосредоточить внимание на чем-то хорошем. Луна поможет нам это сделать с большей эффективностью.

Единственное, что может действительно испортить вам настроение сегодня, так это общение с токсичными личностями. Луна в Раке не обеспечивает защиту от таких людей, поэтому научитесь обходить стороной споры и неприятные дискуссии.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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