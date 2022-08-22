Майя Донцова о расставании с Алексеем Купиным: «Это нереально больно. Я плакала, он страдал»
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Майя Донцова о расставании с Алексеем Купиным: «Это нереально больно. Я плакала, он страдал»

Майя Донцова о расставании с Алексеем Купиным: «Это нереально больно. Я плакала, он страдал»

Распалась одна из самых крепких пар «ДОМа-2». Оказалось, что спустя шесть лет отношений чувства угасли и супруг перестал воспринимать избранницу, как женщину.


За радужными фотографиями и счастливыми лицами скрывалось не совсем идеальная жизнь. В отношениях Майи и Алексея было не все гладко. Недавно женщина рассказала всю правду. Оказалось, что в последнее время чувства Купина к жене остыли. Донцова надеялась на лучшее и думала, что все наладится. Но попытки сохранить брак оказались тщетны и ей пришлось отпустить любимого. Теперь они решили разойтись и жить своей жизнью.

«Мы разошлись. Это очень сложно говорить на большую аудиторию, поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку. А еще сложнее сейчас находиться в этой ситуации, и проживать ее. Решение принято три недели назад. Мы не знали как сказать об этом, поэтому и не говорили. Прошу не писать нам друг про друга гадости: мы разошлись, но остались друг для друга самыми близкими людьми. Сразу скажу, никаких измен, грязи, предательств не было! Криков, истерик, ругани тоже не было. Мы даже расстались без скандалов», — сообщила 30-летняя участница популярного проекта.

За время пребывания на «ДОМе-2» пара умело решала любые конфликты. Без ссор не обходилось, но молодые люди находили выход из ситуации и оттого их связь только укреплялась. Казалось бы, союз двух сердец сможет преодолеть любые преграды. Однако чувствам не прикажешь — 27-летний Купин охладел к жене.

«Он как-то пришел и сказал: «Ты для меня родной человек, я тебя люблю как друга, а не как женщину. Ты мне дорога, я не хочу потерять тебя из своей жизни. Но и продолжать так мы не можем. Я не была готова это принять, пыталась спасти нашу семью, даже после этих слов. Долго. Не один день и не один месяц. И он не уходил, потому что понимал, что я не готова и мне будет больно. И это делало нас двоих несчастными. Он ждал, когда я отпущу — я ждала, что он одумается. Это нереально больно, я много плакала, но никому не говорила и переживала это время сама. А он страдал, видя что я разбита. И не знал как помочь», — написала в Telegram-канале блондинка.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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