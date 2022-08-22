Макс Фадеев назвал Наргиз Закирову бесчеловечной

Продюсер Макс Фадеев высказался о словах певицы по поводу теракта. Певица Наргиз, которой запретили въезжать в Россию, огорошила публику своим цинизмом. Артистка, узнав о смерти 29-летней журналистки Дарьи Дугиной, чью машину подорвали на глаза отца, философа Александра Дугина, написала в соцсетях: «Добро пожаловать в ад». Композитор Максим Фадеев, который некогда из певицы караоке сделал Наргиз настоящей звездой, признался своим поклонникам, что жалеет о том, что с ней сейчас происходит.«Люди сами все видят», — написал музыкант в своем телеграме. Он вспомнил, как много пел с ней о любви и как публика доверяла ей, поэтому особенно больно наблюдать за изменениями, которые происходят в Наргиз сейчас. «Это была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим. А видим мы бесчеловечное и непотребное», — с болью заметил Макс Фадеев.