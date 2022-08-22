Максим Галкин начал подрабатывать экскурсоводом

Артист Максим Галкин признался в своей неожиданной новой профессии. Известный телеведущий и пародист Максим Галкин, потерявший все заработки в России, вынужден теперь поправлять семейный бюджет и содержать жену и детей концертами за рубежом. Уже несколько месяцев Максим Галкин гастролирует по разным городам и странам. В этот понедельник, 22 августа, например, намечен его концерт в Варшаве. В столицу Польши Максим Галкин прибыл заранее, уже накануне вечером шоумен размещал в микроблоге призывы активнее покупать билеты на его выступление в одном из концертных залов Варшавы.В понедельник перед концертом Максим Галкин прогулялся по столице Польши. Размещая кадры из исторического центра Варшавы, шоумен не смог удержаться от троллинга СМИ. Сообщая, где он находится, Максим Галкин вдруг озвучил истинную цель своего визита. Но потом спохватился и уточнил, что это шутка. «Исторический центр Варшавы. Экскурсии, недорого. Зря я так сказал, тут же напишут, что я уже экскурсиями зарабатываю», — сказал в кадре Максим Галкин.