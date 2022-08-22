Максим Галкин показал, как подросшая дочка осваивает канатную дорогу в Юрмале
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Максим Галкин показал, как подросшая дочка осваивает канатную дорогу в Юрмале

Максим Галкин показал, как подросшая дочка осваивает канатную дорогу в Юрмале
Шоумен Максим Галкин  показал, как проводит свободное время с детьми в Юрмале. Максим Галкин уже давно стал медийной личностью. Он построил успешную карьеру юмориста. Также его знают, как пятого мужа Аллы Пугачевой. Супруги вместе уже около 20 лет. Они растят двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что они живут в замке в деревне Грязь. Но в этом году пара устроила им большое путешествие. Весной Галкин и Пугачева приехали в Израиль. Они провели там несколько месяцев. Юморист водил детей на пляж. Примадонна часто гуляла и виделась с друзьями. А летом супруги уже приехали в Юрмалу.Максим время от времени уезжает на гастроли. Свободное время он посвящает наследникам. Перед школой дети читают, учат английский, а Лиза на днях спела для папы. На этот раз Галкин привел дочку в канатный парк. Примечательно, что он заснял на видео, как готовится к преодолению препятствий. На подвесном мосту уже стояла его подросшая наследница в полной защитной экипировке. «Лизавета уже на трассе! Я за ней!» – заявил артист. Поклонники заметили, что Галкин изменился. Он был с кудрявыми локонами. Также муж Пугачевой надел очки. А вот Лиза подросла. «Какой вы классный папа», «Дочка очень смелая», «Лиза просто спортсменка», «Какая она крутая», «Всем бы такого папу», «Шикарно», — прокомментировали кадры подписчики.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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