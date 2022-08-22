Малайзия арестовала российский танкер
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Малайзия арестовала российский танкер

Малайзия арестовала российский танкерМалайзия арестовала российский танкер «Приморье»

Приписанный к порту Находка российский танкер «Приморье», перевозивший нефтепродукты, арестован на территории исключительной экономической зоны Малайзии, хотя и вне ее территориальных вод. В настоящее время он стоит на якоре в 44 километрах от побережья штата Джохор. Об этом говорится в сообщении на сайте издания «Морской бюллетень».

Судно находилось в группе других торговых судов, ожидавших в районе новых заказов на перевозки, однако в отличие от них, как считают малайзийские власти, не имело на то разрешения. Арест произошел в воскресенье, 21 августа.

Главный редактор портала Михаил Войтенко, находящийся в Таиланде, в комментарии РИА Новости назвал инцидент обычной практикой. Он считает, что после уплаты штрафа танкер отпустят, как это происходит с множеством других судов.

В сообщении издания указано, что необходимость получения государственного разрешения на стоянку за пределами территориальных вод Малайзии никак не объясняется. Однако, добавил Войтенко, для государства вопрос является принципиальным, и власти регулярно наказывают суда, не запросившие у них разрешения перед тем, как встать на якорь.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заметил, что в азиатском регионе уже фиксируется переизбыток российской нефти, поэтому снижение закупок Индией и Китаем выглядит логичным. По его мнению, регион не сможет полностью заменить России европейский рынок, который будет закрыт зимой.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Малайзия арестовала российский танкер
Малайзия арестовала российский танкер
Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней после парных родов»
Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней
Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом Дракона": реакция зрителей
Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом
В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения
Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения
Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн
Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн
В ЕС и НАТО заявили о возможном крахе консенсуса по Украине
В ЕС и НАТО заявили о возможном крахе консенсуса по Украине
Обладатели имен Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва 23 августа празднуют День ангела
Обладатели имен Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва 23
Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса
Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса
Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре, пластике и конкуренции с сестрой
Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре,

Топ на сегодня

Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и другие новости из мира ИИ
Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер Владимир Долинский впервые стал дедушкой
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик Инстасамку перепутали с мужчиной
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик

Еще по теме

Судовладелец раскрыл подробности задержания Малайзией российского танкера
Представитель задержанного танкера из России встретился с властями Малайзии
Судовладелец расказал подробности задержания Малайзией российского танкера
Первый танкер с российским газом прибыл в США