Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
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Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе

Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
Телеведущая Маргарита Симоньян сравнила общество с борщом.   Ведущая в «Телеграме» порассуждала над популярной в российском обществе фразой «нельзя раскалывать общество». По ее мнению, общество, которое искусственным образом «нельзя раскалывать», обречено в конечном итоге расколоться на части.
«Со значительно более страшными последствиями, чем если бы это происходило естественно. Когда борщ сильно кипит, его нельзя накрывать крышкой. Потому что и борщ через край перельется, и крышку — снесет», — заявила телеведущая. Напомним, что Маргарита Симоньян — российская журналистка, медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства Sputnik с 2014 года.
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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