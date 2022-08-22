Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе

Телеведущая Маргарита Симоньян сравнила общество с борщом. Ведущая в «Телеграме» порассуждала над популярной в российском обществе фразой «нельзя раскалывать общество». По ее мнению, общество, которое искусственным образом «нельзя раскалывать», обречено в конечном итоге расколоться на части.«Со значительно более страшными последствиями, чем если бы это происходило естественно. Когда борщ сильно кипит, его нельзя накрывать крышкой. Потому что и борщ через край перельется, и крышку — снесет», — заявила телеведущая. Напомним, что Маргарита Симоньян — российская журналистка, медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства Sputnik с 2014 года.