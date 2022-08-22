МГЕР провели акцию "Кто здесь террорист" у посольства США

Вадим Карасев

Активисты "Молодой Гвардии" провели акцию "Кто здесь террорист?" у посольства США , сообщает telegram-канал МГЕР.

По словам председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова, для проведения мероприятия намеренно был выбран Международный день памяти жертв терроризма. В акции приняли участие более 100 партийных активистов. Молодогвардейцы подготовили плакаты, посвященные странам, пострадавшим от действий США.

"Самые рьяные русофобы в американском Конгрессе недавно призывали признать Россию страной - спонсором терроризма, а их прибалтийские вассалы уже запустили эту кампанию на практике. В Международный день памяти жертв терроризма мы напомнили США о том, кто на самом деле является спонсором терроризма", — рассказал Демидов.