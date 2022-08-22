МИД КНР изложил перечень претензий к Соединенным Штатам
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МИД КНР изложил перечень претензий к Соединенным Штатам

МИД КНР изложил перечень претензий к Соединенным Штатам

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин обозначил перед Вашингтоном варианты смягчения кризиса, однако вместо урегулирования американская сторона предпочла пойти на эскалацию. Так в МИД КНР прокомментировали недавние реплики посла США в Китае Николаса Бернса. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Для озвучивания позиции Пекина относительно поездки Пелоси на Тайвань посол США Бернс 8 августа был вызван в МИД КНР. Дипломата принял заместитель внешнеполитического ведомства Се Фэн, говорится в сообщении.

В ходе прошедшей встречи китайская сторона довела до американцев свою позицию, в том числе обратила внимание, что именно США спровоцировали кризис вокруг Тайваня. В МИД подчеркнули, что действия Пелоси изменили статус-кво в проливе, подорвав там и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом мир и стабильность.

Китайская сторона напомнила, что Соединенные Штаты взяли на вооружение «санкционную дубину», запугивая с ее помощью весь мир. Вашингтон последовательно разрушает политическую основу диалога между КНР и США, делая невозможным какое-либо сотрудничество.

Кроме того, Соединенные Штаты занимаются «дипломатией канонерок» у границ Китая, провоцируя китайский народ и создавая условия для усугубления кризиса. Вашингтон ведет себя совершенно бессмысленно, а его действия не могут привести ни к какому положительному результату, предупредили в МИД КНР.

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По материалам: pnp.ru

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