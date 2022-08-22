Миро в резкой форме прошлась по Розе Сябитовой и ее дочери
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Миро в резкой форме прошлась по Розе Сябитовой и ее дочери

Миро в резкой форме прошлась по Розе Сябитовой и ее дочери
Ведущая Роза Сябитова нелестно высказалась о Вере Вольт. Известный блогер Лена Миро в телеграм-канале встала на защиту актрисы и продюсера Веры Вольт, которую отчитала телесваха Роза Сябитова. Лена Миро дала понять, что шокирована поведением телеведущей, которая публично назвала 26-летнюю девушку неуспешной только потому, что та незамужем. «Базарная бабка Роза Сябитова, чей последний брак, насколько я помню, был с безработным гостем программы «Давай поженимся!», напала на красивую актрису и продюсера Веру Вольт. «Вы неуспешная, потому что вы не замужем!» - проорала 60-летняя Роза Вере, которой всего - 26 лет», - поделилась Лена Миро.
Лена Миро имеет в виду youtube-шоу, во время которого все и произошло. Сама Вера Вольт от неожиданности потеряла дар речи. Она никак не могла предположить, что столкнется с такой патриархально настроенной дамой. «Мне кажется, Роза Сябитова просто не любит красивых женщин, - продолжила Лена Миро. - Сама она откровенно некрасивая. Дочь ее - тут вообще без комментариев. А Вера - тоже без комментариев: очень красивая, я считаю.  В свои 26 лет Вольт - не просто красивая девушка и востребованная актриса, но уже продюсер. А у Сябитовой в 2022 году в башке - машина со свадебным пупсом на капоте и конкурсы для молодоженов под майонезные салаты для быдла. Дочку свою Роза, подозреваю, что с неимоверным трудом, но как-то выдала замуж. Брак распался. Выдала во второй раз. Сколько продлится этот ее брак, предсказывать не возьмусь, но, думаю, недолго».
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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