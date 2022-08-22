Муж-тиран впервые об убийстве Дины Махияновой: «Взял нож для самозащиты»

13 августа в Белорецке произошла трагедия, которая вызвала широкий общественный резонанс. Фермер Алик Махиянов убил свою супругу Дину, нанеся ей в порыве ревности не менее 14 ножевых ранений. Убийца ожидает приговора, сидя под стражей.

Зверское убийство произошло у дома родителей Дины. Махиянов признался, что зарезал супругу на эмоциях. К слову, после задержания он сразу признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

«Я подъехал... В машине у меня всегда лежат ножи. Для самозащиты взял нож, не знал, с кем она приедет. Вышел разговаривать с ней. Взорвалось все, прям не знаю... Потом сел в машину, трясло меня сильно, сердцебиение сильное было. Приехал в здание полиции и написал явку с повинной», — рассказывал 37-летний фермер на допросе.

Дина вышла замуж за Алика 13 лет назад, а минувшей весной ушла от него, устав терпеть побои и надуманные обвинения в измене. Кроме того, женщина строила успешную карьеру в районной администрации. Это, по мнению близких убитой, очень не нравилось ревнивому Алику.

Много раз Дина писала на мужа заявление в полицию. Дебошира ставили на учет, проводили профилактические беседы, но это не испугало изверга.

«Я была на суточном дежурстве. Алик все подгадал, все учел. В пятницу он забрал у Дины документы на дом, квартиру, машину, детские документы. Приходил к ней на работу, скандалил. Также достал все деньги, унес к своей матери. Он покоя ей не давал, постоянно звонил, звонил... Дина отвечала, мол, подожди, дай позавтракать, или я детей купаю. Алик приезжал к ней, ставил машину в поле и караулил», — делилась с журналистами местного телевидения мама Дины — Зайра Хатмуллина.