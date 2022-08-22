МВФ обеспокоил рост корреляции между криптовалютами и азиатским фондовым рынком

Возросшая корреляция между криптовалютным и фондовыми рынками Азии вызывает обеспокоенность и требует дополнительных мер регулирования. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Экономисты отметили, что до пандемии COVID-19 в Азии существовало сильное разделение между цифровыми активами и традиционным рынком в целом. По мнению организации, растущая интеграция криптовалют в более крупную финансовую систему создает определенные риски.

«Заражение может распространяться через индивидуальных или институциональных инвесторов, которые владеют как криптовалютными, так и традиционными финансовыми активами или обязательствами», — говорится в отчете.

По мнению экспертов, крупные потери в цифровых активах грозят перебалансировкой портфелей. Это, в свою очередь, приведет к волатильности на финансовом рынке или дефолту по традиционным обязательствам.

Данные: отчет МВФ.

В фонде добавили, что ценовая взаимосвязь между показателями фондовых рынков региона и криптоактивами вроде биткоина и Ethereum усилилась. В качестве примера экономисты привели Индию, где корреляция доходности цифрового золота и фондовых рынков выросла в десять раз за время пандемии.

Данные: отчет МВФ.

«Ключевыми факторами усиления взаимосвязанности криптовалютного и традиционного рынков в Азии могут быть растущее признание связанных с цифровыми активами платформ и инвестиционных инструментов на фондовом и внебиржевом рынках или […] растущее принятие криптовалют розничными и институциональными инвесторами», — заявили авторы отчета.

Они призвали местные власти «установить четкие руководящие принципы в отношении регулируемых финансовых учреждений». По их мнению, нужно информировать и защищать розничных инвесторов, а также тесно координировать свои усилия в разных юрисдикциях.

В начале 2022 года экономисты МВФ предупредили о рисках «заражения» рынков акций и биткоина.

Напомним, в июле организация пришла к выводу, что массированные распродажи на криптовалютном рынке привели к ограниченным последствиям для широкой финансовой системы.