На Гогена Солнцева подали заявление в прокуратуру: в чем суть обвинения

Недавно шоумен представил публике «Аллусик, ты - мой пупсик», которую, по его словам, Гоген посвятил Алле Борисовне. Также он предложил певице исполнить этот хит вместе, но Пугачева такое предложение проигнорировала. На днях стало известно, что в прокуратуру обратились представители религиозной организации с заявлением об оскорблении чувств верующих. Гоген выдвинул предположения, почему это было сделано.





В интервью изданию Prozvezd.info Солнцев прокомментировал ситуацию. Шоумен сообщает, что параллельно своей песне стал ведущим шоу «Школа Кринжа». После этого в прокуратуру поступило заявление на Гогена об оскорблении чувств верующих. Солнцев уверяет, что в этом выпуске не было никакого религиозного подтекста, а все откровенные и оскорбительные места были заретушированы или запиканы.

«Я не понимаю, что за претензии ко мне. Я выступал там чисто, как ведущий. Все участницы выполняли испытания по доброй воле, без какого-либо принуждения. Весь мат на монтаже был запикан. Все голые места, которые попадают в кадр, - заретушированы. И, разумеется никакого религиозного подтекста в шоу не было и быть не могло. Это обычная франшиза японско-корейских юмористических шоу», – рассказывает шоумен.





Помимо этого, ему на телефон начали поступать угрозы. И теперь уже сам ведущий написал заявление в прокуратуру, прикрепив к нему все необходимые доказательства: номера телефонов, скриншоты сообщений с угрозами. Терпеть такое отношение к себе от незнакомцев Гоген не намерен.

«Я сегодня написал заявление об угрозах, прикрепил скрины с номерами их телефонов. Я ни в чем не могу быть уличен с точки зрения действующего законодательства. Мой адвокат Алексей Гудас сказал, что в моей программе нет никаких признаков совершения какого-либо преступления. В отличие от тех, кто мне звонил. Вот от них исходили угрозы», – заявил Солнцев.





Гоген предполагает, что истинной причиной заявления стало не шоу, а недавняя песня, посвященная Алле Пугачевой. Заявителями, по мнению Солнцева, на самом деле являются не верующие, а разозленные фанаты певицы, а заказчиком этого – сама Примадонна отечественной эстрады.

«Может, это и с ее стороны идет. У нее всегда же было много нездоровых фанатов. Может, они теперь решили меня кошмарить! Мне уже пишут: "Как ты мог ее назвать "Аллусик - пупсик?. Она же - Алла Борисовна!" В общем, чушь несусветная!», – убежден шоумен.





Впрочем, многие убеждены, что Пугачева тут совершенно ни при чем. Просто шоумен пытается пиариться на имени знаменитой певицы.