На МКАД произошло смертельное ДТП с фурой
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На МКАД произошло смертельное ДТП с фурой

На МКАД произошло смертельное ДТП с фуройНа 106-м километре МКАД легковой автомобиль влетел под грузовик, погиб один человек

На 106-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, легковой автомобиль наехал на грузовик, который стоял в правом ряду. Из-за того что машина влетела в фуру на огромной скорости, она наполовину ушла под грузовик.

На месте ДТП погиб один человек — водитель легкового автомобиля. Из-за столкновения легковой автомобиль был практически полностью расплющен.

В июле на 22-м километре МКАД произошло смертельное массовое ДТП. Погиб один человек, еще двое пострадали Сначала на дороге столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся. Впоследствии в них въехали еще четыре машины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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