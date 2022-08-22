На Змеиной сопке в Хабаровском крае активисты ОНФ установили государственный флаг РФ
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На Змеиной сопке в Хабаровском крае активисты ОНФ установили государственный флаг РФ

На Змеиной сопке в Хабаровском крае активисты ОНФ установили государственный флаг РФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Хабаровском крае совместно с командой "Молодежки ОНФ" установили флаг России в одном из популярных туристических мест Хабаровского края – на Змеиной сопке. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Змеиная сопка – это самая высокая точка небольшого горного хребта на юге Хабаровского края Хехцира высотой 115 метров. Именно здесь на фоне зеленых сопок, откуда открывается грандиозный вид на Большехехцирский заповедник, любят делать селфи жители и гости Хабаровска.


Теперь все желающие смогут не только насладиться красивыми видами одного из замечательных мест Дальнего Востока, но и сфотографироваться с символом страны. Флаг также заметен для автомобилистов, проезжающих по трассе Хабаровск - Владивосток. ⠀⠀

"Сегодня Россия находится в непростой мировой политической ситуации. Нам всем необходимо поддержать президента России, сохранить государство, мир и стабильность, отстоять суверенитет и независимость России. Флаг – это один из главных символов нашего государства, который демонстрирует сплочённость и поддержку всей многонациональной страны, решимость стоять на страже национальных интересов! Я с гордостью называю себя россиянином", – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

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По материалам: uposters.ru

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