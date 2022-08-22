"Нас не отменишь": как в Крыму прошел грандиозный молодежный фестиваль "Таврида.АРТ"

Вадим Карасев

C 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель, состоялся фестиваль "Таврида.АРТ", участниками которого стало более 50 тыс. молодых людей из 85 регионов страны, а также освобожденных республик ЛДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Главными смыслами мероприятия стали единение народов России и невозможность отменить нашу культуру. Ruposters рассказывает о главных событиях фестиваля.

На пять дней бухта Капсель стала территорией азарта, молодости, драйва и креатива – на 25 локациях фестиваля прошло свыше тысячи мероприятий самой разной направленности: мастер-классы, нетворкинги, мотивационные лекции, встречи с интересными людьми. Организаторы подготовили увлекательную образовательную программу, полезные социальные активности, а также спортивные состязания – каждый гость и участник мог найти то, что близко именно ему.

Участниками Фестиваля возможностей стали 800 победителей и финалистов проектов платформы "Россия – страна возможностей"

Программу фестиваля выстроили вокруг ключевых смыслов, главные из которых – единение нашей многонациональной страны в Год культурного наследия народов России. Организаторы также хотели донести до участников такие важные смыслы, как "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь".

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко высоко оценил уровень фестиваля. Он подчеркнул, что главный критерий творческого роста молодых россиян - проект полностью с начала и до конца подготовлен резидентами арт-кластера. При этом Кириенко особо отметил, что "Таврида" растет, развивается, и сегодня она - пространство мечты, не абстрактной, а той, которая воплощается в жизнь.

На пять дней фестиваль объединил гостей из всех регионов России, а также освобожденных республик и областей – всего более 50 тыс. человек. А волонтерами и координаторами стали свыше 400 человек.

На 25 площадках "Таврида.АРТ" прошло порядка тысячи мероприятий

Как заметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, "Таврида" сегодня – это полноценная система поддержки молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. По словам Разуваевой, на фестивале прозвучали главные смыслы сегодняшних реалий - #МЫВМЕСТЕ. Причем это не просто слова, это действия. Например, социальная программа фестиваля, в рамках которой был объявлен сбор книг для библиотек Херсонской и Запорожской областей. За пять дней работы фестиваля было собрано порядка шести тысяч книг русской классики, а очередь из желающих сдать литературу протянулась на 800 метров. Более того, мирному населению Луганской и Донецкой народных республик можно было помочь финансово – все дни фестиваля шел сбор средств.

Но, пожалуй, самым необычным и важным можно назвать то, что "Таврида.АРТ" стал площадкой для проведения сразу нескольких тематических фестивалей.

Через всю территорию фестиваля прошло театрализованное арт-шествие "МыВместе"

Спикеры Фестиваля креативного образования от Университета креативных индустрий под разными углами раскрывали тему "Жить и работать в России".

Как рассказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, топовые эксперты различных направлений вместе с участниками рассуждали, как эффективно развивать свой талант и профессиональный потенциал в России. Ключевым моментом стала презентация Университета креативных индустрий – образовательного центра будущего. Кроме того, в ходе презентации сразу же заключили первые соглашения о сотрудничестве в просветительско-образовательной сфере.

На "Таврида.АРТ" состоялось водно-воздушное шоу, посвященное Году культурного наследия народов России

Одним из главных событий Фестиваля современного искусства стал мурал размером 180 кв. м на стене бистро арт-кластера. Его создатели сообщили, что в их понимании это визуализация главного послания фестиваля – "Нас не отменишь".

Специальным проектом фестиваля стала выставка молодых современных художников ЛДНР - "Без границ. Художники Донбасса", которую посетило более пяти тысяч зрителей.

Состоялись и другие творческие активности: Фестиваль моды от 29 молодых российских дизайнеров и Ярмарка народных промыслов, на которой представили традиционные русские ремесла гости из Оренбургской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Нижегородской, Вологодской и Московской областей, Республик Башкирия и Удмуртия.

На Фестивале патриотической песни звучали песни о любви к Родине

Познакомиться с Россией офлайн можно было на одноименной выставке, которая объединила десять самых разных территорий России – от Москвы до Камчатки.

Кроме того, прошел Фестиваль уличных театров, арт-шествие "МыВместе", шоу дронов и Фестиваль патриотической песни, а гостями Фестиваля исторической реконструкции стали более восьми тыс. гостей.

Одним из самых грандиозных проектов "Тарвида.АРТ" стал фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева "Дягилев. Русские сезоны". Он был одной из главных площадок Года культурного наследия народов России. Вместе с резидентами "Тавриды" Ириной Карпуниной и Дарьей Кравченко артисты показали лучшие номера знаменитых "Русских сезонов" Дягилева: "Жизель", "Видение розы", "Послеполуденный отдых Фавна", "Петрушка", а также фрагменты из опер, покоривших европейскую публику начала XX века: "Борис Годунов", "Князь Игорь" и других.

Фестиваль "Дягилев. Русские сезоны" стал одной из ключевых площадок Года культурного наследия народов России

В лаунж-зоне "Россия – страна возможностей" в арт-кварталах и на территории "Города возможностей" прошли мероприятия Фестиваля возможностей, которые помогли участникам раскрыть свои таланты, прокачать полезные навыки и приобрести новые знания.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" собрал своих участников в арт-квартале "Родные-любимые". Для школьников и их родителей прошли насыщенные образовательные и культурные программы, а также кастинги в крупные проекты.

Королева российского джаза Лариса Долина стала участницей шоу "Народный артист"

Особенно насыщенной была музыкальная программа "Таврида.АРТ". Хедлайнерами фестиваля стали Баста, Лолита и МакSим, каждый вечер у главной сцены тысячи гостей пели известные хиты с любимыми исполнителями. На фестивале также выступили SHAMAN, Антон Токарев, Александр Панайотов, группа "Макодзеба", Esmi, Тима Акимов, DJ Gretta, DJ Sasha Naiman. В дни "Таврида.АРТ" прошел формат "Народное караоке" с резидентами – Группой Т, Стасом Море, группой "Тишина" и победителями кастинг-платформы "Таврида.АРТ".

Всего в шоу-программе фестиваля участвовало рекордное количество артистов - 757 человек!

Одним из важных мероприятий стало подведение итогов Всероссийского конкурса молодежных проектов. 35 участников получили более 20 млн рублей на реализацию своих проектов.

Фестиваль исторической реконструкции собрал более 8 тыс. посетителей

Шоу резидентов "Тавриды" стало завершающем мероприятием. Его подготовили партнеры арт-кластера Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters.

Это было не просто шоу, а манифест молодых творцов против мировой "культуры отмены". Артисты с помощью самых разных жанров рассказывали о силе творчества, русском духе и единении, крепкой семейной связи и других общечеловеческих ценностях. Звучали цитаты великих произведений Чайковского, Шостаковича, Высоцкого, Цоя и других музыкальных легенд. В видеоряд вошли шедевры изобразительного искусства, а танцевальные и музыкальные номера были основаны на известных сценах и образах из литературных произведений русских классиков.