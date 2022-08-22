"Нас не отменишь": как в Крыму прошел грандиозный молодежный фестиваль "Таврида.АРТ"
C 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель, состоялся фестиваль "Таврида.АРТ", участниками которого стало более 50 тыс. молодых людей из 85 регионов страны, а также освобожденных республик ЛДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Главными смыслами мероприятия стали единение народов России и невозможность отменить нашу культуру. Ruposters рассказывает о главных событиях фестиваля.
На пять дней бухта Капсель стала территорией азарта, молодости, драйва и креатива – на 25 локациях фестиваля прошло свыше тысячи мероприятий самой разной направленности: мастер-классы, нетворкинги, мотивационные лекции, встречи с интересными людьми. Организаторы подготовили увлекательную образовательную программу, полезные социальные активности, а также спортивные состязания – каждый гость и участник мог найти то, что близко именно ему.
Программу фестиваля выстроили вокруг ключевых смыслов, главные из которых – единение нашей многонациональной страны в Год культурного наследия народов России. Организаторы также хотели донести до участников такие важные смыслы, как "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь".
Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко высоко оценил уровень фестиваля. Он подчеркнул, что главный критерий творческого роста молодых россиян - проект полностью с начала и до конца подготовлен резидентами арт-кластера. При этом Кириенко особо отметил, что "Таврида" растет, развивается, и сегодня она - пространство мечты, не абстрактной, а той, которая воплощается в жизнь.
На пять дней фестиваль объединил гостей из всех регионов России, а также освобожденных республик и областей – всего более 50 тыс. человек. А волонтерами и координаторами стали свыше 400 человек.
Как заметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, "Таврида" сегодня – это полноценная система поддержки молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. По словам Разуваевой, на фестивале прозвучали главные смыслы сегодняшних реалий - #МЫВМЕСТЕ. Причем это не просто слова, это действия. Например, социальная программа фестиваля, в рамках которой был объявлен сбор книг для библиотек Херсонской и Запорожской областей. За пять дней работы фестиваля было собрано порядка шести тысяч книг русской классики, а очередь из желающих сдать литературу протянулась на 800 метров. Более того, мирному населению Луганской и Донецкой народных республик можно было помочь финансово – все дни фестиваля шел сбор средств.
Но, пожалуй, самым необычным и важным можно назвать то, что "Таврида.АРТ" стал площадкой для проведения сразу нескольких тематических фестивалей.
Спикеры Фестиваля креативного образования от Университета креативных индустрий под разными углами раскрывали тему "Жить и работать в России".
Как рассказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, топовые эксперты различных направлений вместе с участниками рассуждали, как эффективно развивать свой талант и профессиональный потенциал в России. Ключевым моментом стала презентация Университета креативных индустрий – образовательного центра будущего. Кроме того, в ходе презентации сразу же заключили первые соглашения о сотрудничестве в просветительско-образовательной сфере.
Одним из главных событий Фестиваля современного искусства стал мурал размером 180 кв. м на стене бистро арт-кластера. Его создатели сообщили, что в их понимании это визуализация главного послания фестиваля – "Нас не отменишь".
Специальным проектом фестиваля стала выставка молодых современных художников ЛДНР - "Без границ. Художники Донбасса", которую посетило более пяти тысяч зрителей.
Состоялись и другие творческие активности: Фестиваль моды от 29 молодых российских дизайнеров и Ярмарка народных промыслов, на которой представили традиционные русские ремесла гости из Оренбургской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Нижегородской, Вологодской и Московской областей, Республик Башкирия и Удмуртия.
Познакомиться с Россией офлайн можно было на одноименной выставке, которая объединила десять самых разных территорий России – от Москвы до Камчатки.
Кроме того, прошел Фестиваль уличных театров, арт-шествие "МыВместе", шоу дронов и Фестиваль патриотической песни, а гостями Фестиваля исторической реконструкции стали более восьми тыс. гостей.
Одним из самых грандиозных проектов "Тарвида.АРТ" стал фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева "Дягилев. Русские сезоны". Он был одной из главных площадок Года культурного наследия народов России. Вместе с резидентами "Тавриды" Ириной Карпуниной и Дарьей Кравченко артисты показали лучшие номера знаменитых "Русских сезонов" Дягилева: "Жизель", "Видение розы", "Послеполуденный отдых Фавна", "Петрушка", а также фрагменты из опер, покоривших европейскую публику начала XX века: "Борис Годунов", "Князь Игорь" и других.
В лаунж-зоне "Россия – страна возможностей" в арт-кварталах и на территории "Города возможностей" прошли мероприятия Фестиваля возможностей, которые помогли участникам раскрыть свои таланты, прокачать полезные навыки и приобрести новые знания.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" собрал своих участников в арт-квартале "Родные-любимые". Для школьников и их родителей прошли насыщенные образовательные и культурные программы, а также кастинги в крупные проекты.
Особенно насыщенной была музыкальная программа "Таврида.АРТ". Хедлайнерами фестиваля стали Баста, Лолита и МакSим, каждый вечер у главной сцены тысячи гостей пели известные хиты с любимыми исполнителями. На фестивале также выступили SHAMAN, Антон Токарев, Александр Панайотов, группа "Макодзеба", Esmi, Тима Акимов, DJ Gretta, DJ Sasha Naiman. В дни "Таврида.АРТ" прошел формат "Народное караоке" с резидентами – Группой Т, Стасом Море, группой "Тишина" и победителями кастинг-платформы "Таврида.АРТ".
Всего в шоу-программе фестиваля участвовало рекордное количество артистов - 757 человек!
Одним из важных мероприятий стало подведение итогов Всероссийского конкурса молодежных проектов. 35 участников получили более 20 млн рублей на реализацию своих проектов.
Шоу резидентов "Тавриды" стало завершающем мероприятием. Его подготовили партнеры арт-кластера Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters.
Это было не просто шоу, а манифест молодых творцов против мировой "культуры отмены". Артисты с помощью самых разных жанров рассказывали о силе творчества, русском духе и единении, крепкой семейной связи и других общечеловеческих ценностях. Звучали цитаты великих произведений Чайковского, Шостаковича, Высоцкого, Цоя и других музыкальных легенд. В видеоряд вошли шедевры изобразительного искусства, а танцевальные и музыкальные номера были основаны на известных сценах и образах из литературных произведений русских классиков.