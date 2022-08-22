Наташа Королева с Тарзаном устроили на годовщину свадьбы настоящее шоу
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Наташа Королева с Тарзаном устроили на годовщину свадьбы настоящее шоу

Наташа Королева с Тарзаном устроили на годовщину свадьбы настоящее шоу
Певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко решили с размахом отметить гранатовую свадьбу. Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вопреки всем слухам и скандалам отметили накануне, 21 августа, очередную годовщину свадьбы. Звездная пара живет в браке уже 19 лет, по такому случаю они собрали в своем загородном доме близких друзей и закатили шумную вечеринку. На празднике появились юморист Владимир Винокур с семьей, а также адвокат Ида Достман. Она и запечатлела торжество на видео, а потом поделилась кадрами в соцсети. Королева с Тарзаном не ограничились скромным застольем во дворе коттеджа. Пара устроила настоящее шоу на радость всем собравшимся.
Встречали гостей огромные надувные фигуры Тарзана и Наташи в свадебных образах, с которыми можно было сделать памятные фото. Затем всех ждал праздничный, но довольно скромный ужин на улице и, конечно же, развлекательная программа.
Супруги приготовили вокальный номер в стиле «Ромео и Джульетты». На балкон артистка вышла в длинной фате и начала исполнять песню Елены Ваенги «Ре, ля», в какой-то момент к ней подключился и муж. На бэк-вокале у Тарзана был 20-летний сын Архип Глушко. А страсти между супругами кипят постоянно. Чего стоит хотя бы недавний скандал из-за мамы Королевой, не защитившей зятя от насмешек. Людмила Порывай посмеялась над оскорбительными шутками в адрес Тарзана на концерте в Майами, чем лишний раз подтвердила, что между ней и Глушко произошла крупная ссора, после которой они даже отписались друг от друга в соцсетях. Однако Королеву разборки мамы с мужем, похоже, не впечатлили, и она встала на сторону супруга. Певица и раньше во всем поддерживала Сергея. Она даже простила ему измену, наделавшую столько шума в прошлом году, заявив, что Тарзан стал жертвой мошенниц.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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