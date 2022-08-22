Наташа Королева заявила, что Разин стоит за феноменом «Ласкового мая»

Певица Наташа Королева рассказала об успехе легендарной группы. Артистка в фильме «Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны» на ТВЦ объясняла успех группы тем, что песни музыкального коллектива играли в поездах. «Интернета не было, а были поезда. Это оказался самый доступный способ, чтобы песня дошла до своего потребителя», сказала Наташа Королева.«То, что сделал Разин — этого не сделал никто. Потому что такой популярности, как у «Ласкового мая» у нас в стране ни у одной группы не было», — говорил, в свою очередь, бард Александр Новиков. Напомним, что «Ласковый май» произвел фурор в СССР в конце восьмидесятых годов. Музыкальная команда и Юрий Шатунов пользовались огромной любовью фанаток.