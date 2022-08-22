Названы сложности работы TikTok-блогером
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Названы сложности работы TikTok-блогером

Названы сложности работы TikTok-блогеромПсихолог Алена Болдина заявила, что работа в TikTok — это огромная нагрузка

Работа TikTok-блогером, которая на первый взгляд кажется простой, на самом деле может приводить к эмоциональному выгоранию. О том, с какими сложностями сталкиваются популярные блогеры, «Ленте.ру» рассказали специалисты-психологи.

«Работа тиктокера — огромная нагрузка на юного человека, иногда еще с не сформировавшейся психикой. Да, с одной стороны, молодые люди гиперактивны, адаптивны, но с другой, они сложнее справляются со стрессом, у них еще нет привычки работать и соблюдать гигиену труда», — заявила тренер по стрессоустойчивости и выходу из выгорания, практикующий психолог, Александра Болдина.

Еще одной причиной психологических проблем она назвала то, что из за привычки к гонке за количество просмотров у блогеров возникает ощущение постоянного соревнования. Практикующий психолог Анна Ильина уточнила, что «нервозная гонка» тиктокеров за количеством подписчиков и лайков, как правило, начинается после достижения первого успеха.

В число причин причин эмоционального выгорания тиктокеров специалисты также включили необходимость в течение длительного времени выполнять работу, которая не всегда приносит ощутимый результат, а также необходимость постоянного общение с подписчиками, отсутствие выходных и привычки отдыхать в целом,

«Кажется, что работа блогером в TikTok — это что-то очень простое, зачем отдыхать, если ты просто сидишь в телефоне? К тому же многие приравнивают эту работу к хобби и живут стереотипом о том, что занимаясь любимым делом, отдыхать не нужно», — уточнила Болдина. Она добавила, что для борьбы с выгоранием необходимо придерживаться размеренной смены работы и отдыха. Психолог заключила, что в сфере блогинга должно появиться понятие гигиены труда. По мнению Болдиной, необходимо пропагандировать мысль о том, что TikTok и создание контента — это тяжелая работа, которая должна быть четко ограничена.

Ранее бизнес-коуч Станислав Кузавов назвал самые опасные для здоровья ошибки, которые совершают трудоголики. По словам эксперта, они выбирают для себя слишком плотный график работы. Это выматывает трудоголиков эмоционально и физически, причем любые отклонения от намеченного списка задач только усиливают стресс.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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