Новый Bioshock могут представить уже завтра — на Opening Night Live в рамках Gamescom
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Новый Bioshock могут представить уже завтра — на Opening Night Live в рамках Gamescom

Новый Bioshock могут представить уже завтра — на Opening Night Live в рамках Gamescom


Уже известно более чем о десятке ранее анонсированных игр, которые будут показаны в рамках шоу Opening Night Live на Gamescom. Ходят слухи, что в рамках мероприятия могут быть и крупные анонсы.

Издательство 2K празднует 15-летие серии Bioshock, и в социальных сетях они предложили поклонникам «присоединиться к празднованию». На это сообщение ответил ведущий Opening Night Live на Gamescom Джефф Кили, отправив сердечко, на что получил аналогичную реакцию от официального аккаунта издательства 2K. Игроки на Reddit предполагают, что такой обмен взаимной симпатией между Кили и 2K неспроста, и в рамках Opening Night Live на Gamescom полноценно представят новый Bioshock.


Напомним, ранее уже издательство 2K подтверждало, что новый Bioshock в разработке. Однако, полноценно проект пока не представили, хотя в сеть уже и утекало немало информации об игре.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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