Нужно ли замораживать жидкость для мытья посуды и что это дает

Жидкость для мытья посуды присутствует на каждой кухне. Часто подобное средство используют для ручной мойки или посудомоечной машины. Но некоторые хозяйки время от времени замораживают средство.

Зачем замораживать моющее средство для посуды

Чтобы облегчить уборку и наведение порядка в доме, есть большое количество советов. Многие из них актуальны и полезны, давно пользуются спросом и популярностью. Одним из таких действенных методов считается заморозка средства для мытья посуды.

Прежде всего, моющее средство нужно залить в формы для льда. Можно также воспользоваться небольшими формочками для кексов и отправить их в морозильную камеру хотя бы на пару часов, чтобы моющая смесь хорошо застыла.





После полной заморозки этими кусочками можно очищать загрязненные поверхности. Многие хозяйки считают, что такое средство способно лучше очистить старый жир и нагар, чем обычный железный ершик и губка.

Замороженное моющее средство отлично подойдет не только для посуды, но и для сеток от духовки и кухонной вытяжки. Им можно удалять пятна на одежде, обивке мягкой мебели и ковров. Его не нужно смывать большим количеством воды и сушить после него поверхности.

Моющее средство в форме льда также отлично подойдет для очистки клея от наклеек и жвачек. Кроме того, такое использование даст возможность сэкономить жидкость для мытья посуды и время на уборку.

Для чего губку для мытья посуды нужно замораживать

Если в вашем доме есть дети, эта хитрость вам точно пригодиться. И тут речь не о мойке и уборке, а о более интересном, ведь мало кто знает, почему обычную губку стоит хранить в морозильной камере. А ведь она может быть незаменимой помощницей при оказании первой помощи.





Маленькие дети редко бывают усидчивыми, они любят бегать и влезать туда, куда нельзя. Особенно, если у вас частный дом – есть где разгуляться. Подобные игры частенько оборачиваются синяками, ссадинами и царапинами. Если такое случается, нужно сразу приложить к раненному месту что-то холодное.

Обычно для подобных целей пользуются любым пакетом из морозильной камеры, будь то мясо или замороженные овощи, главное, чтобы было холодное. Но ведь это не совсем удобно: замороженный продукт быстро начинает таять и выделять неприятный аромат.

Поэтому хитрые мамы держат в морозилке обычную губку для мытья посуды. Она не тает, не течет, не воняет, и даже впитывает в себя воду и пот. А дети при виде такого «лекарства» не плачут и не капризничают.

Чем можно заменить моющее средство для посуды

В стремлении сэкономить многие хозяйки пробуют разные средства для мытья посуды, которые имеются в каждом доме:

сода . Отлично справляется с многими видами загрязнения, считается эффективным веществом в борьбе с микробами. Сода очистит любую кастрюлю, чайник и другую посуду. Однако ею не нужно увлекаться при очистке антипригарного покрытия;

. Отлично справляется с многими видами загрязнения, считается эффективным веществом в борьбе с микробами. Сода очистит любую кастрюлю, чайник и другую посуду. Однако ею не нужно увлекаться при очистке антипригарного покрытия; хозяйственное мыло . Отлично удаляет застывший жир и другие виды загрязнения. Для получения моющего раствора достаточно натереть брусок на крупной терке и добавить в него воду;

. Отлично удаляет застывший жир и другие виды загрязнения. Для получения моющего раствора достаточно натереть брусок на крупной терке и добавить в него воду; избавиться от накипи и удалить даже самые серьезные пятна поможет лимонная кислота . Достаточно всыпать один пакетик в чайник, добавить воды и прокипятить несколько раз. После этого посуду просто прополаскивают в холодной воде;

. Достаточно всыпать один пакетик в чайник, добавить воды и прокипятить несколько раз. После этого посуду просто прополаскивают в холодной воде; хорошо удаляет грязь уксус. Он также станет отличным помощником в борьбе с накипью. Чтобы не было после него неприятного запаха, стоит прокипятить посуду в чистой воде.





Мало кто знает, что справиться с грязной посудой поможет сухая горчица. Достаточно насыпать ее на губку и помыть тарелки, чашки и прочее. Данное средство также можно развести в теплой воде, опустить туда грязную посуду на несколько минут, после чего хорошенько вымыть.