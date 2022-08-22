Обладатели имен Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва 23 августа празднуют День ангела

Какие имена празднуют День ангела 23 августа, этим вопросом задаются те, у чьих детей сегодня намечаются крестины. Также можно назвать младенца в честь святого, который покровительствует малышу в день его рождения.

Поэтому у всех христиан есть свой небесный заступник, который помогает им в течение всей жизни. Имя также наделяет своего владельца определенными характеристиками. Если у кого-то в этот день родился сын, то ему можно будет выбрать следующее имя: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.

День ангела 23 августа празднует Афанасий





Афанасий – это имя довольно-таки часто выбирают родители для своих сыновей. В детстве мальчик с таким именем отличается послушанием, он очень отзывчив к близким людям, любознателен, старателен в учебе, такие дети часто отличаются хорошей успеваемостью. Когда Афанасий взрослеет, то к нему приходит чувство ответственности. Как правило, это надежные мужчины, которые никогда не бросят в беде.

Их жизнерадостный нрав располагает к себе, а их оптимизм вселяет надежду. Они умеют найти слова утешения для тех, кто им дорог. Часто отличаются восприимчивостью. Они красноречивы и убедительны, что им сильно помогает в жизни. Им нравится окружать своих близких заботой и любовью, из них часто получаются хорошие семьянины.

Афанасий стремится в жизни прежде всего реализовать себя, поэтому они часто бывают карьеристами, на работе они исполнительны и внимательны к мелочам. Они не боятся браться за трудную работу. И могут дать ценный совет своим коллегам, что поддерживает их авторитет в трудовом коллективе.

День ангела 23 августа празднует Вячеслав





Имя Вячеслав довольно-таки популярное среди россиян. В детстве мальчики с таким именем отличаются неусидчивым характером, они придумывают себе множество занятий, у них богатое детское воображение. Им нравится учиться и познавать мир. Они также часто помогают своим родителям, когда становятся постарше.

Вячеслав – это энергичный мужчина, со сдержанным и спокойным нравом. В работе они стремятся быть одними из самых лучших, причем карьера имеет для них большое значение. Целеустремленность помогает достичь в жизни успехов. Для них важна репутация, поэтому они всегда стараются держать свое слово.

На трудовом поприще они часто предлагают свои идеи, которые во основном находят поддержку, про таких говорят – у него «светлая голова», за это их часто продвигают по службе. Они никогда не бросают дела на полпути и уделяют значительное время своему самосовершенствованию.

В зрелые годы Вячеславов выделяет жизненная мудрость, которая помогает им во многих жизненных ситуациях. Поэтому им удается добиваться успехов там, где другие терпят поражение. Их рациональное мышление часто открывает перед ними новые возможности.

День ангела 23 августа празднуют обладатели имен Лаврентий и Роман





Лаврентий – это достаточно редкое имя, оно наделяет мужчину сильным характером, ему не страшны трудности, при достижении целей он проявляет упорство. У таких мужчин хорошее аналитическое мышление, из них получаются талантливые стратеги. На работе они трудолюбивы и добросовестно выполняют каждый труд. Их отличают организаторские способности, поэтому их часто выдвигают на управляющие должности.

В семье они любят баловать своих близких, такой мужчина способен сделать свою вторую половинку по-настоящему счастливой. В работе они ставят перед собой высокие цели, поэтому нередко добиваются значительных достижений. Они привыкли всегда рассчитывать на свои силы и часто сами всего добиваются.

Роман – это красивое имя. Его владельцы обладают следующими характеристиками: они прилежны в работе, стараются в свой труд вкладывать душу. За счет активности они успевают сделать сразу несколько дел, поэтому таких работников начальство высоко ценит. Они отличаются выносливостью и могут выдержать даже серьезные испытания. Им нравится все время самосовершенствоваться, они способны поддерживать разговоры на любые темы.

День ангела 23 августа празднует Савва





Савва – это редкое и красивое имя. Такие мужчины отличаются харизматичностью, у них много друзей и связей. Им нравится быть душой компании, они обладают прекрасным чувством юмора. При достижении целей они никогда не опускают рук. Савва – это коммуникабельный и высокоинтеллектуальный мужчина. У них обычно много интересов в разных сферах жизни.