Обвинения со стороны США в слишком активном освоении Арктики объяснили
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Обвинения со стороны США в слишком активном освоении Арктики объяснили

Обвинения со стороны США в слишком активном освоении Арктики объяснилиПолитолог Калачев убежден, что противостояние за Арктику будет усиливаться

Арктический шельф представляет большой интерес многих стран с точки зрения допуска к природным ресурсам Арктики. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил выдвинутые США в адрес России обвинения в слишком активном освоении Арктики руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.



Обвинения

Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявила, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана.



Причины интереса к Арктике

Калачев объяснил, что такой интерес к Арктике связан с несколькими факторами. «Это связано с целым рядом причин — не только с интересами освоения природных ресурсов, но и с вопросами логистики. По мере того как климат на планете меняется, а мы наблюдаем глобальное потепление, арктические транспортные маршруты становятся все более и более интересными. Также интересно военное освоение Арктики», — сказал он.

Политолог заявил, что было бы очень хорошо, если бы страны смогли договориться о мирном освоении Арктики. «Потому что понятно, что здесь не только самый короткий транспортный маршрут, но и самый короткий путь для ракет с ядерным оружием», — добавил он.

«Для США важна безопасность для защиты северного периметра. Для Китая важен доступ к ресурсам Арктики. Для арктических стран важно разграничить территории интересов каждой страны. И немало важен запрос на нефтяные ресурсы. С учетом ситуации на нефтяном рынке здесь будет некоторое обострение», — сообщил Калачев.



Россия в Арктике

В свою очередь, Россия уже занимается развитием инфраструктуры в Арктике, на что также обратила внимание Фрэнси, заявил политолог.

«В России даже появилось понятие "арктический гектар". Люди могут получить "арктический гектар" для освоения. Ко всему прочему, Россия является представителем Арктического совета до 2026 года», — заключил он.

Ранее в США рассказали о «доминирующей в Арктике» подлодке ВМФ России. По мнению издания The Drive, атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 поможет Москве «доминировать в Арктике».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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