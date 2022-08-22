Ольга Картункова женила сына

Ольга Картункова рассказала о приятном событии в семье — 24-летний сын Александр женился. Артистка трогательно поздравила молодожен и показала снимок со свадьбы.

Звезда КВН опубликовала снимок, на котором запечатлена девушка в свадебном платье, украшенном кружевом. На пальце невесты поблескивало обручальное кольцо с небольшим камнем. Артистка также сопроводила кадр трогательным постом.

«Ну вот и настал тот день, когда мой сын стал мужем, зятем! Настал тот день, когда в семье появилась жена моего сына, сноха, доча! Они сказали в загсе друг другу «да», — пишет Ольга.

44-летняя Картункова отметила, что одобряет выбор сына и рада принять в семью нового человека.

Эля и Александр вместе уже несколько летПара зарегистрировала отношения в загсе

«Волновалась ли я? Я готовилась волноваться, но вообще ни капли, непонятное состояние, правда, внутренняя радость, умиротворение, и полное понимание, что эти люди должны быть друг с другом, что действительно на свете есть твоя половинка (хотя визуально по размерам, покажется, что Эля четвертинка, а Саша твердая полторашка. Какой буду я свекровью?! Ой, не знаю… Знаю лишь одно, когда я люблю человека, я горы сверну! Я люблю вас, дети родненькие! Будьте счастливы. Горько! Хочу внуков! (Но я не тороплю, просто сказала). Все, можете поздравить», — обратилась она к поклонникам.

Звездная подруга артистки одной из первых оставила теплые слова в комментариях. «Олечка, поздравляю! Счастья молодым на радость их родителям!» — написала Екатерина Моргунова.

Подписчики также не остались в стороне. Они осыпали пару поздравлениями. «Любви, счастья, благополучия молодым! Пусть их дом будет полной чашей!»; «Долгих и счастливых лет вместе», — желают пользователи Сети.