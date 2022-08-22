Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд

Объем размещенных эмитентами «стабильных монет» в казначейские векселя США резервов достиг $80 млрд с долей в 2%. Об этом пишет Cointelegraph со ссылкой на отчет JPMorgan.

По этому показателю Tether Limited, Сircle и другие компании опередили Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и фонды денежных рынков (кроме государственных).

Данные приведены по состоянию на конец мая 2022 года.

Данные: JPMorgan.

Ранее Tether Limited и Сircle пообещали заменить размещенную в коммерческие бумаги часть обеспечения стейблкоинов выпущенными Минфином США векселями.

«Доверие рынка к USDT как к «стабильной монете» постепенно ослабевает, а события последних нескольких месяцев ускорили эту динамику», — говорится в отчете.

Специалисты банка в качестве драйвера тенденции назвали «превосходную прозрачность и качество активов резервных активов USDС».

Напомним, BDO Italia подтвердила сокращение объема коммерческих бумаг в обеспечении USDT до $8,5 млрд (по состоянию на 30 июня).

Tether Limited подтвердила планы по сокращению объема коммерческих бумаг до $200 млн к концу августа с полным избавлением от этих активов до конца года.

До этого CTO компании Паоло Ардоино назвал «категорически ошибочной» идею шорта USDT хедж-фондами.

Напомним, в середине мая стейблкоин отклонился от привязки к доллару США, протестировав уровень $0,94, но в дальнейшем вернулся к паритету.

В июле аналитики Arcane Research спрогнозировали, что осенью USDC превзойдет по капитализации USDT.