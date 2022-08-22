«Палец всмятку»: годовалая дочь Алены Ашмариной попала в больницу
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«Палец всмятку»: годовалая дочь Алены Ашмариной попала в больницу

«Палец всмятку»: годовалая дочь Алены Ашмариной попала в больницу

Алена Ашмарина не находила себе места из-за того, что одной из ее дочерей потребовалась помощь врачей. Блогерша с ужасом поделилась подробностями случившегося.

Звезда реалити вышла на связь с тревожным известием: ее младшая дочь Ариана серьезно пострадала. Ашмарина опубликовала фото, на котором рыдает от бессилия. «Меня просто всю трясет. Едем с Ариашей в травму... Ждем, что скажут, Сердце разрывается, когда она так плачет», — писала многодетная мама.

Однако помощь девочке оказали не сразу, отчего Алена изрядно переживала. «Сейчас обработали и отправили нас в другую больницу. Тут ничего не могут сказать», — отметила она.

Позже блондинка рассказала, почему они обратились к медикам. «Она с Авророй играла у шкафа-купе, Аврора стояла внутри, Ариаша снаружи... Кто-то из них захлопнул дверь и палец превратился всмятку», — вспомнила 35-летняя Ашмарина.

К счастью, Ариану осмотрел врач и после необходимых процедур отпустил домой. «Слава Богу! Мы едем домой... Все хорошо, поставили фиксатор, перелома нет. Но очень сильно рассекла ткани», — поделилась экс-участница «ДОМа-2».

Подписчики Ашмариной также волновались за здоровье ее полуторагодовалой наследницы и желали ей скорейшего выздоровления. «Спасибо, любимые, за поддержку! Состояние такое, как будто неделю не спала, ноги подкашиваются», — поблагодарила их она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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