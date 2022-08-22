Пенсионеров и инвалидов предложили освободить от сбора справок на компенсацию за капремонт
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Пенсионеров и инвалидов предложили освободить от сбора справок на компенсацию за капремонт

Пенсионеров и инвалидов предложили освободить от сбора справок на компенсацию за капремонт

Пенсионеров старше 70 и 80 лет, а также инвалидов первой и второй группы могут освободить от необходимости собирать справки на предоставление компенсации за оплату капитального ремонта. Соответствующий законопроект планируется внести в правительство в сентябре, рассказал «Парламентской газете» его автор, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

По словам Павла Качкаева, сейчас получатели льгот зачастую вынуждены собирать пакет документов, в который входит от пяти до семи справок и выписок различных форм. При этом не все из них можно получить дистанционно — некоторые доступны лишь при личном обращении в определенное ведомство, что инвалидам и пенсионерам, особенно одиноко проживающим, сделать бывает крайне затруднительно.

«Как правило, информация о таких гражданах уже есть в полном объеме у муниципальных органов власти, — отметил парламентарий. — Другое дело, что она зачастую разрозненна — что-то хранится в районных управлениях социальной защиты, что-то — в местных администрациях и так далее. Поэтому первое, что требуется, чтобы система заработала — свести все воедино».

Предполагается, что с принятием законопроекта соответствующие выплаты будут начисляться получателям льгот автоматически. На данный момент законопроект находится на стадии разработки. Внести его на обсуждение Павел Качкаев намерен уже в осеннюю сессию.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.

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По материалам: pnp.ru

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