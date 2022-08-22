Певица Слава психанула от диет и сделала пластику
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Певица Слава психанула от диет и сделала пластику

Певица Слава психанула от диет и сделала пластику
Певица Слава заявила, что все звезды переделанные, и она ничем не хуже.    42-летняя певица призналась, что решилась на кардинальные перемены. Слава сделала сразу несколько операций, которые обошлись ей в круглую сумму. Исполнительница хита «Расскажи мне, мама» долго раздумывала, лечь ли под нож хирурга. Однако она поняла, что своими силами добиться тела мечты у нее не получится. В итоге артистка сделала подтяжку груди, а также липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Слава призналась, что изначально пыталась похудеть с помощью диет и спорта, но ее силы воли хватало максимум на неделю. Певица чувствовала вину перед самой собой, а избавиться от стресса и заглушить депрессию старалась с помощью еды и алкоголя.
«Много плохих событий происходило со мной в последние годы. Простите, не могу рассказывать, это очень личное. Я была морально истощена. Только сцена и общение с моим зрителем держали в строю. В какой-то момент я решила всё изменить: убрать токсичных людей-пиявок, привести тело в порядок. В общем, психанула и решилась», — пояснила Слава. Хирургическое вмешательство артистка перенесла всего 10 дней назад, а уже завтра собирается на гастроли. Звездный хирург дал добро на возвращение к привычной жизни. Слава уверяет, что не хочет становиться постоянной клиенткой хирурга, как остальные звезды шоу-бизнеса. «Пластика — дело такое: однажды начав, можно потом не остановиться. Но надеюсь, это не про меня. Да, и на верьте всему, что говорят наши звезды! Мол, все на спорте, на диетах. Почти все переделанные, за исключением единиц. Народ смотрит на них, изнуряет себя диетами, а эффекта нет. Это нечестно!» — резюмировала певица в интервью порталу Super.ru.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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