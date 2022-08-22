По какой причине времена года сменяют друг друга и имеют разную продолжительность

Не все знают, что времена года длятся не одинаково долго. Ощущение, что зима очень длинная, а лето проходит так быстро, что не успеешь глазом моргнуть — очень субъективное. На самом деле зима короче лета, и тому есть научное объяснение. Так почему же времена года имеют разную продолжительность?

Почему происходит смена времен года

Все планеты Солнечной системы, а также большинство комет имеют эллиптическую орбиту вокруг звезды. Наша Земля — не исключение. За год она то отдаляется, то приближается к Солнцу, но это не значит, что лето наступает во время прохождения перигелия, а зима — апогелия.





В действительности дело тут вовсе не в ближней или дальней точке орбиты, а в наклоне Земли. В разное время одни и те же участки получают то больше солнечных лучей, то меньше из-за осевого наклона в 23,44 градуса. Более прямой угол попадания лучей способствует прогреванию участка планеты. Какое полушарие повернуто к Солнцу — там и наблюдается лето, и наоборот.

Почему времена года имеют разную продолжительность





Во время прохождения перигелия Земля движется по своей орбите несколько быстрее. Так получается из-за мощного гравитационного воздействия звезды. В эти месяцы Северное полушарие получает мало света, ведь отвернуто в другую сторону. Мы, его жители, имеем более короткий период осени и зимы именно по этой причине: Земле нужно чуть меньше времени, чтобы пройти от точки осеннего к точке весеннего равноденствия. Получается, что холодный сезон длится в среднем 89 дней, а теплый — 94 дня. Но те люди, которые живут, в Южном полушарии, имеют противоположную картину.

Характеристики периодов равноденствий и солнцестояний

Весеннее равноденствие. В нашем Северном полушарии оно наступает примерно 20-21 марта. В эти сутки мы видим, что длительность дня и ночи совершенно одинакова — по 12 часов. Солнце, проходя свой экватор на небе, идет на север.





Летнее солнцестояние. 22 июня Солнце достигает самой северной точки на небосклоне для жителей Северного полушария. Это значит, что в полдень оно будет максимально высоко над головой. Соответственно, лучи попадают под прямым углом и хорошо прогревают поверхность и атмосферу. Далее дни начнут постепенно уменьшаться, а Солнце пойдет на юг.

Осеннее равноденствие происходит 23 сентября, и день снова уменьшился, сравнявшись по продолжительности с ночью.

Зимнее солнцестояние. В эти дни мы получаем совсем мало света, потому что солнечные лучи идут по касательной. Даже в полдень Солнце находится совсем низко над горизонтом (чуть выше или ниже в зависимости от широты).