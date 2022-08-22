По мнению Кати Гориной — Анна Самонина — коварная соперница
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По мнению Кати Гориной — Анна Самонина — коварная соперница

По мнению Кати Гориной — Анна Самонина — коварная соперница
Екатерина Горина уверена, что Анна Самонина является хитрой и коварной соперницей, которая привыкла только крутить мужиками.
 По словам Кати Гориной, Анна Самонина — очень коварная и хитрая женщина, которая умеет ловко крутить парнями и располагать их к себе. И, по словам девушки, это одна из причин, почему она не смогла построить отношения с Максимом Колесниковым. Самонина решила оставить небольшую лазейку для Алексея Адеева. Естественно, Макса подобное действие серьёзно задело и даже оттолкнуло.

Горина уверяет, что парни знают лишь лёгкую и беззаботную Аню, оттого и приводят её всем в пример, хотя девушка на самом деле не так проста, как может показаться. При своём общении с Колесниковым она заявила, что стоит подождать пару недель, пока у неё не утихнут чувства к Алексею Адееву. Она вертела Максимом как хотела, но, даже получив от него пятьсот рублей и жевательную резинку, отказалась заселяться в одну комнату.

Может Катя не ошиблась и Аня действительно ждёт, пока её не увидит на экране какой-нибудь богатый парень и не заберёт? А Адеева она решила оставить на крайней случай, если план не сработает. Правда сам Лёша не торопится снова сближаться с Аней...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Певица Слава психанула от диет и сделала пластику
Певица Слава психанула от диет и сделала пластику
Яну Рудковскую обвинили в неумении воспитывать детей
Яну Рудковскую обвинили в неумении воспитывать детей
Кристина Орбакайте показала идиллию с мужем на отдыхе в Греции
Кристина Орбакайте показала идиллию с мужем на отдыхе в Греции
Юлия Меньшова заменила Николая Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»
Юлия Меньшова заменила Николая Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заняться в период Меркурия в знаке Девы 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заняться в период Меркурия в
Как быть привлекательной в последний теплый месяц сезона: лунный календарь стрижек на сентябрь 2022 года
Как быть привлекательной в последний теплый месяц сезона: лунный
МГЕР провели акцию "Кто здесь террорист" у посольства США
МГЕР провели акцию "Кто здесь террорист" у посольства США
Аналитик констатировал завершение фазы капитуляции биткоин-майнеров
Аналитик констатировал завершение фазы капитуляции биткоин-майнеров
«Палец всмятку»: годовалая дочь Алены Ашмариной попала в больницу
«Палец всмятку»: годовалая дочь Алены Ашмариной попала в больницу
По мнению Кати Гориной — Анна Самонина — коварная соперница
По мнению Кати Гориной — Анна Самонина — коварная соперница
В России коллекторам запретят выдавать роботов за человека
В России коллекторам запретят выдавать роботов за человека
Как сейчас выглядит Маргарита Терехова: состояние здоровья, чем больна актриса
Как сейчас выглядит Маргарита Терехова: состояние здоровья, чем

Топ на сегодня

Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции
Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции
Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание украинским обстрелам Запорожской АЭС
Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание
Алла Пугачева связана со Станиславом Садальским
Алла Пугачева связана со Станиславом Садальским
Siemens Energy извинилась за пост про «одинокую турбину» для «Северного потока»
Siemens Energy извинилась за пост про «одинокую турбину» для
Артём Грант горд приходом Арины Ким, которая стала его иммунитетом
Артём Грант горд приходом Арины Ким, которая стала его иммунитетом

Еще по теме

Перед самым голосованием Анна Самонина бросила Адеева
По мнению Адеева, Анна Самонина очень опасная женщина
По мнению Бородиной, Самонина «разводит» Адеева на деньги
Самонина хочет родить Адееву ребёнка