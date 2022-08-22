По мнению Кати Гориной — Анна Самонина — коварная соперница

Вадим Карасев

По словам Кати Гориной, Анна Самонина — очень коварная и хитрая женщина, которая умеет ловко крутить парнями и располагать их к себе. И, по словам девушки, это одна из причин, почему она не смогла построить отношения с Максимом Колесниковым. Самонина решила оставить небольшую лазейку для Алексея Адеева. Естественно, Макса подобное действие серьёзно задело и даже оттолкнуло.Горина уверяет, что парни знают лишь лёгкую и беззаботную Аню, оттого и приводят её всем в пример, хотя девушка на самом деле не так проста, как может показаться. При своём общении с Колесниковым она заявила, что стоит подождать пару недель, пока у неё не утихнут чувства к Алексею Адееву. Она вертела Максимом как хотела, но, даже получив от него пятьсот рублей и жевательную резинку, отказалась заселяться в одну комнату.Может Катя не ошиблась и Аня действительно ждёт, пока её не увидит на экране какой-нибудь богатый парень и не заберёт? А Адеева она решила оставить на крайней случай, если план не сработает. Правда сам Лёша не торопится снова сближаться с Аней...