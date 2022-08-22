Поставкам нефти из Казахстана через Россию пообещали длительные ограничения
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Поставкам нефти из Казахстана через Россию пообещали длительные ограничения

Поставкам нефти из Казахстана через Россию пообещали длительные ограниченияЭксперт Юшков заявил о возможности длительного ограничения поставок нефти из Казахстана

На ремонт терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через который на мировой рынок поставляется большая часть казахстанской нефти, может уйти два-три месяца, если не удастся уложиться в срок до октября, когда начнется период штормов. Об этом в комментарии РИА Новости заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, в настоящее время трудно сказать, насколько ремонт трудоемкий, но менее чем за месяц управиться вряд ли возможно. «Пока выберут организацию, пока непосредственно будет происходить ремонт», — указал эксперт.

Юшков считает, что если исполнителя выберут быстро, а тот успеет, то в октябре выносные причалы будут функционировать нормально. В противном случае обещать успеть к какой-то дате будет сложно. Главными пострадавшими, считает он, станут международные инвесторы, то есть западные компании, инвестирующие в казахстанские месторождения.

КТК объявил о выводе из эксплуатации двух выносных причальных устройств из-за обнаруженных в них повреждений. В связи с этим поставки будут выполняться в сниженных объемах. Как правило, в порту одновременно работают два причала, а третий остается в запасе, но в этот раз обеспечивать погрузку в ожидаемых объемах не удастся.

В текущем году работа нефтеналивного терминала приостанавливалась несколько раз, сначала из-за аварии, затем из-за необходимости разминировать акваторию, а потом — по решения российского суда. На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству наладить продажу нефти в обход России, в первую очередь через Транскаспийский маршрут.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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