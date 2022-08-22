Премьер Канады оценил сроки отказа ЕС от российских газа и нефти

Вадим Карасев

Премьер Канады Трюдо заявил, что ЕС будет зависеть от нефти и газа из РФ еще год или два

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оценил сроки отказа ЕС и, в частности, Берлина от российских газа и нефти. Его цитирует РИА Новости.

«Европа и Германия продолжат в ближайший год или два зависеть от импорта российских нефти и газа. Особенно от газа», — заявил Трюдо во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Канадский министр также обвинил Россию в нежелании обеспечивать Европу необходимым количеством энергоресурсов.

Запрет на импорт российской нефти должен вступить в силу в ЕС в декабре 2022 года. Европа решила ввести частичное эмбарго, которое коснется двух третей российской нефти, поставляемых по морю. Экспорт по трубопроводам мера пока не затронула.

Летом Россия обрушила экспорт по «Северному потоку» — основному маршруту поставок российского топлива в Европу. В июне «Газпром» сообщил, что не смог вернуть турбину из ремонта в Канаде из-за санкций. Ссылаясь на отсутствие турбины российская компания снизила экспорт, поставки идут на 20 процентах от максимальной мощности прокачки.

Хотя Канада выпустила оборудование для доставки в Россию, а компания-производитель Siemens заявила о его полной готовности к отправке, Россия отказывается принимать турбину. «Газпром» ссылается на европейский санкционный режим, который якобы не позволяет ему принять оборудование.