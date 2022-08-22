Приграничный регион России продлил высокий уровень террористической угрозы

Вадим Карасев

Белгородский губернатор Гладков продлил высокий уровень террористической угрозы

Власти еще одного граничащего с Украиной российского региона — Белгородской области — продлили высокий уровень террористической угрозы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«До 7 сентября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — написал политик.

Ранее аналогичные меры принял губернатор Брянской области Александр Богомаз. В регионе продлили действующий в регионе желтый уровень террористической угрозы с 22 августа на 15 суток.

24 февраля началась спецоперация России на Украине. С тех пор регулярно поступают сообщения о том, что приграничные территории подвергаются обстрелам. 18 августа Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли много противопехотных мин «Лепесток».