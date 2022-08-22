Прокуратура не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов
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Прокуратура не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов

Прокуратура не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документовBild: прокуратура ФРГ не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов

Прокуратура города Потсдам в Германии не стала возбуждать уголовное дело в отношении канцлера страны Олафа Шольца и его жены из-за выброшенных в мусорный бак государственных документов. Об этом сообщило издание Bild в Telegram.

«Мы воздержались от начала расследования, потому что в документах, опубликованных в СМИ, нет информации, угрожающей важным общественным интересам», — заявили в прокуратуре.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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