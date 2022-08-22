Путин заявил о невозможности России отступить от традиционных ценностей
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Путин заявил о невозможности России отступить от традиционных ценностей

Путин заявил о невозможности России отступить от традиционных ценностейПрезидент Путин заявил о невозможности России отступить от традиционных ценностей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет следовать традиционным ценностям, в ее генетическом коде — стремление следовать своему пути. Его слова приводит ТАСС.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим», — сказал российский лидер, имея в виду правду и справедливость, уважение к многовековой непрерывной истории России, достижениям и победам предков.

«Поэтому стремление жить по собственной воле, самим сделать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа», — добавил Путин.

День флага в России отмечается 22 августа. Первый поход под трехцветным знаменем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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