Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней после парных родов»

Регина Тодоренко раз за разом шокирует общественность новыми фактами о домашних родах, на которых присутствовали муж и трехлетний сын. Оказалось, Влад Топалов не был готов к этому, и ведущей пришлось уговаривать его побыть рядом.

Тодоренко давно грезила о том, чтоб в самый интимный момент рядом с ней были Влад и сын Миша. «Я мечтала, что малыша мы встретим всей семьей! К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию: водные роды, рядышком муж и сын в ожидании нового человека.

Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнородов. В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик», — вспоминала Регина.

Оказалось, что перед первыми родами мужа тоже пришлось готовить к необычному для него процессу. «2018-й год. Влад наотрез отказывался присутствовать при рождении Миши: «Где я, а где роды? Наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас? Зачем вообще мне это видеть?» И вот 4 года спустя могу сказать, что мы уже дважды рожали вместе. В первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, во второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне. Два раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы!): «Если я тебе нужен, я буду рядом и поддержу тебя всюду!» — разоткровенничалась ведущая.

Теледива подчеркнула, как важно для нее было присутствие супруга в тот день. «Так менялось отношение моего мужа к родам, и наша любовь становилась крепче! Мне просто необходимо ощущать его сильное плечо в такие ответственные для всей семьи моменты! С ним мне безопасно! Мы — команда!» — заверила молодая мама.

Жена певца убеждена, что оба партнера должны быть рядом в самые важные моменты жизни. «Я из тех женщин, которые считают, раз планировали детей вместе, то и путь этот от начала до конца надо пройти вдвоем!» — добавила она.