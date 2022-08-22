Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»
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Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»

Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»Постпред в ООН Небензя призвал «ядерную пятерку» исполнять принцип о недопустимости войны

Россия призывает «ядерную пятерку» сохранять приверженность исполнять принцип о неприемлемости войны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что совместное заявление лидеров «пятерки» было принято 3 января 2022 года. По словам дипломата, Россия выступила с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Небензя подчеркнул, что в данном заявлении также отмечается необходимость недопущения любой военной конфронтации между ядерными державами. Он указал, что на проходящей в Нью-Йорке в эти дни Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Запал политизирует работу над итоговым документом и ставит свои «геополитические интересы по наказанию России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».

Ранее постпред при ООН Василий Небензя обвинил Киев в попытках спровоцировать ядерную катастрофу. По его словам, атаки украинской стороны на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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