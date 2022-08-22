Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации с Запорожской АЭС

Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с непрекращающимися провокациями Киева в отношении Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, заседание запрошено по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности».

«Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерреша. Заседание назначено на 22:00 по Москве 23 августа», — написал Полянский.

На следующий день в 17:00 ожидается еще одно заседание по ситуации на Украине, проведение которого запросили западные страны. «Наверняка не обойдется без украинской тематики и сегодня на заседании по международной безопасности», — добавил первый зампостпреда РФ при ООН.

Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских войск. Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные стараются ударить по хранилищу ядерных отходов на АЭС. Член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов отмечал, что из-за обстрелов Запорожская АЭС работает на минимальную мощность, а при продолжении ударов не исключена консервация станции.