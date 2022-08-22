Российский дипломат заявил о тающих шансах мирного решения конфликта на Украине

Вадим Карасев

Постпред РФ Гатилов заявил, что шансы на дипломатическое решение конфликта на Украине тают

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов рассказал в интервью Financial Times, что затягивание конфликта на Украине, которой западные страны поставляют огромное количество вооружений, приводит к тому, что шансы на мирное решение данной проблемы стремительно тают.

«Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения», — заявил российский дипломат.

По его мнению, на сегодняшний день нет возможности для дипломатических контактов между сторонами конфликта, тем более на высшем уровне. Он подчеркнул, что Запад демонстрирует готовность противостоять России, «сражаясь до последнего украинца», о чем явно говорит наращивание поставок оружия Киеву.

Гатилов также посетовал на политизированный характер работы ряда структур ООН. Он считает, что это наносит вред дипломатическим усилиям. При этом дипломат отметил, что у организации есть возможность играть более позитивную роль в процессе урегулирования в том случае, если удастся добиваться полезных соглашений, как, например, в случае с зерновой сделкой.

Ранее президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, а также британский премьер Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость избегать военных действий у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)