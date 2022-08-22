Салфетка, вода и лимон: как почистить микроволновку за 5 минут от жира и остатков еды
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Салфетка, вода и лимон: как почистить микроволновку за 5 минут от жира и остатков еды

Салфетка, вода и лимон: как почистить микроволновку за 5 минут от жира и остатков еды

Микроволновая печь – популярная техника во многих домах. Ее часто используют для подогрева кофе или ужина. Любой, у кого есть микроволновая печь, знает, как легко и быстро она загрязняется. Остатки пищи легко оседают на стенках прибора и со временем начинают издавать неприятный запах. Узнайте, как почистить микроволновку за 5 минут и как часто нужно проводить эту процедуру.

Насколько часто нужно очищать микроволновку

Регулярная очистка микроволновой печи – лучший способ поддерживать ее чистоту и гигиеничность. Конечно, стоит чистить микроволновку после каждого использования, даже если это будет просто быстрое протирание бумажной салфеткой внутри. Однако у многих зачастую нет времени на систематический уход за внутренней частью печи. Тем не менее эксперты обращают внимание на то, что мыть микроволновку нужно хотя бы раз в неделю, чтобы внутри не размножались бактерии.

Так выразилась Елена Леду из Superb Maids в интервью с Мартой Стюарт: «Микроволновые печи следует чистить не реже одного раза в неделю, в зависимости от частоты использования».

Протирание печи внутри влажной тканью не только удалить грязь, которая образовалась во время нагревания пищи, но и предотвратит прилипание пятен и грязи во время следующих циклов нагрева.

Стоит помнить, что грязь, которую систематически не удаляют, влияет не только на удобство пользования микроволновой печью, но и может создать неприятный запах, который распространится на подогретые продукты и может изменить их вкус.

Как почистить микроволновку за 5 минут

Для чистки этого прибора можно использовать мягкую ткань или бумажные полотенца. Однако помните, что для устранения стойких пятен нельзя использовать стальные ершики или другие острые инструменты. Ними можно повредить нежную поверхность стенок микроволновки и оставить царапины. Тогда грязь легко осядет в таких канавках.

Чтобы очистка была простой и принесла ожидаемый результат, собственница Dirt Detectives Cleaning Рошель Уилкинсон советует проводить обработку паром с помощью салфетки из микрофибры.

Сначала нужно мягкой влажной салфеткой протереть внешнюю и внутреннюю часть микроволновки. Положить влажную салфетку из микрофибры в тарелку. Поставить ее в микроволновую печь. Установить на приборе максимальную мощность. Включить микроволновку на одну минуту.

Эксперт объяснила, что когда влажная ткань будет нагреваться, внутри образуется пар, а он, в свою очередь, поможет растворить затвердевшие капли жиры и еды.

После того как салфетка остынет, протрите ею еще раз внутреннюю часть микроволновой печи.


Если внутри прибора присутствует неприятный запах, можно использовать для очистки лимон или лимонный сок. Принцип его работы такой же, как и с салфеткой.

В сосуд налейте воду и выжатый сок лимона (могут быть дольки). Поставьте его в микроволновку и установите максимальную мощность прибора. Включите микроволновку на 5 минут.

Свободно распространяющийся пар с соединениями лимона смягчит пятна и облегчит их очистку. Важным преимуществом этого метода является нейтрализация запахов и антибактериальное действие. Лимон также оставит свежий, приятный аромат.

Профилактика загрязнения микроволновой печи

Чтобы прибор меньше покрывался каплями жира и еды, используйте при приготовлении пищи или ее подогреве специальные емкости с крышкой.

Также во избежание разбрызгивания еды ​под тарелку с едой можно поставить дополнительную тарелку, а сверху накрыть специальной крышкой. Благодаря этому даже если еда перекипит, то она не запачкает тарелку микроволновой печи, а о чистоте стенок позаботится крышка.

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

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