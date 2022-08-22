Сериал "РАЙцентр", в котором снимается Кристина Асмус, оказался в центре экологического скандала: что произошло
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Сериал "РАЙцентр", в котором снимается Кристина Асмус, оказался в центре экологического скандала: что произошло

Сериал "РАЙцентр", в котором снимается Кристина Асмус, оказался в центре экологического скандала: что произошло

Несколько дней назад актриса Кристина Асмус рассказывала, как проходят съемки сериала с ее участием. Теперь же возникли подробности, которые могут серьезно ударить по съемочному процессу и репутации команды. По утверждениям местных жителей села, в котором проводятся работы, съемки могут нанести непоправимый ущерб природе.


Сериал «РАЙцентр» снимается в Ярославской области, в селе Диево-Городище. В местном водоеме съемочная команда затопила два автомобиля: это было сделано намерено, так задумано сценарием. Однако местным жителям это не понравилось: там они ловят рыбу и купаются, а автомобили явно загрязняют водоем. По утверждению граждан, проживающих в селе, на поверхности воды сразу появились масляные пятна из-за вытекающего топлива.

«В одной из сцен в местную реку, где каждый день купаются дети, рыбаки ловят рыбу, сбросили автомобиль. Как итог — огромный бензиновый след», – утверждают озлобленные местные жители.



Когда необходимые сцены были отсняты, команда вытащила автомобили, но никаких действий по очистке воды никто не предпринимал. Жители села теперь могут лишь догадываться, как такие действия повлияют на состояние водоема и его обитателей. Продюсер Юрий Ваксман утверждает, что администрация района должна быть в курсе происходящего, так как съемочная команда должна предоставить необходимые документы.

«Все съемки согласованы в обязательном порядке. Это правило. Во время съемок таких сцен на месте дежурят скорая и спасатели. Не могу сказать, что именно они там снимают, но весь процесс согласован», – цитирует слова Ваксмана издание "76.ru".

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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