Шольц прибыл в Канаду для переговоров о поставках газа
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Шольц прибыл в Канаду для переговоров о поставках газа

Шольц прибыл в Канаду для переговоров о поставках газаКанцлер ФРГ Шольц приехал в Канаду для поиска альтернативы российскому газуСюжет«Северный поток-2»:

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек прибыли в Канаду с трехдневным визитом, чтобы найти альтернативу газу из России. Об этом сообщает DPA.

«Страна [Канада] так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», — заявил канцлер по прибытии в Монреаль.

Немецкий лидер совместно с министром экономики также намерены подписать соглашение о кооперации между Берлином и Оттавой в сфере зеленого водорода (сжиженного природного газа), а также обсудить добычу полезных ископаемых, таких как никель, кобальт, литий и графит, которые необходимы для производства аккумуляторов.

«Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества», — заключил Шольц.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если бы Германия поддержала сейчас запуск российского газопровода «Северный поток-2», то это стало бы для нее политическим крахом. Министр добавил, что при запуске трубопровода Германия растопчет уверенность в себе, свои ценности и отношение к президенту России Владимиру Путину.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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